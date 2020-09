«Badi-Maria» hört nach elf Jahren in der Badi Salez auf Maria Stanisljevic, die mit Herzblut die Gäste in der Badi Salez bediente, wird pensioniert. Der Abschied fällt ihr nicht leicht. Sie sagt: «Es war eine schöne Zeit.» Corinne Hanselmann 13.09.2020, 19.04 Uhr

Gemeindepräsident Bertrand Hug verabschiedete Maria Stanisljevic, die elf Jahre lang den Badi-Kiosk betreute. Bilder: Corinne Hanselmann

Die letzte Badi-Saison von Maria Stanisljevic ging am Sonntag zu Ende. Elf Jahre lang betreute sie den Kiosk in der Badi Salez und bediente die Gäste mit Herzblut. Am Freitag wurde sie von Gemeindepräsident Bertrand Hug offiziell verabschiedet. «Vor elf Jahren hast du hier angefangen und bis heute dein Angebot ständig ausgebaut», warf Hug einen Blick zurück.