Bade im Walensee: Trotz weniger Tücken bleibt ein gewisses Risiko

Grundsätzlich kennt sie jeder, gleichwohl werden sie laufend missachtet: die Baderegeln, die auch am Walensee helfen, Unfälle zu verhindern. Auf der Website der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft sind sie aufgeführt.

Kinder niemals unbeobachtet lassen, kein Alkohol, keine Drogen und nicht in unbekannte Gewässer springen, sind die Grundgebote. Vor allem aber darf auch nicht überhitzt ins Wasser gesprungen werden. Es droht ein Kälteschock, die Wirkung auf den Körper ist derart eklatant, dass der Badende hilflos ertrinken kann.

Lange Strecken sind nicht alleine zu schwimmen, «Flügeli» oder Luftmatratzen können versagen und sind keine verlässliche Hilfe.

Wer mit einem Gefährt wie einem Stand-up-Paddle (SUP) auf den See geht, sollte immer eine Schwimmweste tragen. Ist man weiter als 300 Meter vom Ufer weg, ist das Mitführen einer Weste sogar vorgeschrieben.

Die Stand-up-Paddle müssen zudem immer mit der Adresse und dem Namen des Besitzers beschriftet sein. Und: Die Alkoholgrenze ist auf Seen und Flüssen gleich wie im Strassenverkehr.

Wer mehr als 0,5 Promille Alkohol intus hat, der darf auch kein Stand-up-Paddle mehr fahren. Schliesslich sind auch die vier gut sichtbaren Sturmwarnungen am Walenseeufer zu beachten. Vor allem wenn sie schnell blinken, ist das Wasser zügig zu verlassen.