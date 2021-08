Schwimmen bei jedem Wetter: Denise Vetsch ist Stammgast in Buchs

Badespass «Ich bin ja sowieso nass»: Diese Grabserin schwimmt bei jedem Wetter im Freibad Buchs Denise Vetsch legt in ihrem Lieblingsbad täglich zwei Kilometer schwimmend zurück. Für sie ist Schwimmen Fitness und Stressabbau in einem. Robert Kucera 03.08.2021, 11.33 Uhr

Stammgast im Freibad Buchs und bei jedem Wetter im Schwimmbecken: Denise Vetsch aus Grabs. Bild: Robert Kucera

An den heissen Sommertagen strömen die Massen besonders am Wochenende gerne ins Freibad Buchs, um sich Abkühlung zu verschaffen. Doch was ist, wenn man die Sonne nur noch vom Hörensagen kennt? Gähnende Leere im Freibad?

Denkste: Es schlägt die Stunde der Stammgäste. Jene Schar unerschrockener Schwimmerinnen und Schwimmer, welche der Witterung trotzen und ihrem Sport trotzdem nachgehen.

Für Denise Vetsch war es kein schlechter Sommer

Wie Denise Vetsch aus Grabs. «Ich gehe fast jeden Tag ins Freibad», hält sie fest. Sie braucht keine Sonne. Nur das mit Wasser gefüllte Becken. Selbst der Regen hält sie nicht auf: «Ich bin ja sowieso nass», sagt die 68-Jährige und erklärt weiter:

«Im Sommer ist der Regen nicht kalt und das Wasser im Becken ist gleich warm wie bei schönem Wetter.»

Für sie ist der Sommer 2021 folglich nicht schlecht. Sie konnte ihrem Lieblingssport praktisch uneingeschränkt nachgehen. «Nur einmal hat uns der Bademeister aus dem Becken gerufen», erinnert sie sich an das bislang einzige Gewitter bei ihrer Anwesenheit im Freibad. Ein schlechter Sommer, berichtet Vetsch, sei 2020 gewesen. «Da hat das Freibad coronabedingt viel später aufgemacht als sonst.»

Wechsel der Schwimmzeit im Hochsommer

Was auch immer Petrus bereithält: Denise Vetsch begibt sich ins Freibad, um ihre Längen zu absolvieren. «Ich bin meistens um 11 Uhr da», erklärt sie. Eine ideale Zeit, wie sie sagt: «Die Leute, die arbeiten, kommen erst um 12 Uhr, die Kinder erst nach dem Mittagessen.» So kann sie die Zeit im Schwimmbecken so richtig geniessen.

Im Hochsommer allerdings kann es vorkommen, dass sie erst abends im Freibad eintrifft, also um 19 Uhr oder später. Zum einen, weil es kühler als um die Mittagszeit ist. Andererseits ist das Gross der Besucher bereits wieder auf dem Heimweg.

Schwimmen hilft bei Stressabbau

Das Schwimmen als sportliche Freizeitbeschäftigung hat Denise Vetsch bereits früh, als Kind, kennen und schätzen gelernt. Dies hält bis heute an. Sie fährt zwar auch Rad und geht laufen – «aber das verleidet mir ab und zu. Schwimmen dagegen nicht.» Die Grabserin erklärt zwar, dass das Schwimmen gut für ihre allgemeine Fitness sei und sie diesen Sport deshalb gerne mache.

Variantenreich in ihrem Element: Denise Vetsch schwimmt im Freibadbecken neben dem Bruststil auch Crawl oder legt sich aufs Brett und paddelt mit den Schwimmflossen. Bild: Robert Kucera

Doch das Abspulen der Bahnlängen ist mehr: Es hilft ihr beim Stressabbau und die Alltagsgedanken können geordnet werden. Neben der körperlichen Aktivität, betont Vetsch, ist Schwimmen reine Entspannung für sie und es wird ihr auch nie langweilig im Becken. Jedoch kann die 68-Jährige sehr gut auf eine Art von Action verzichten:

«Ich mag es am liebsten, wenn es nicht so viele Leute hat.»

Sie will in Ruhe ihre Längen schwimmen – ohne Ausweichmanöver wegen Leuten, die bei ihrer Art des Badespasses vergessen, Rücksicht auf andere zu nehmen, oder Kindern, die ins Wasser springen.

Tagespensum beträgt zwei Kilometer

Die Ruhe ist ein wichtiger Punkt, weshalb Denise Vetsch lieber im Freibad als im Hallenbad schwimmt. Im Flös hält sie sich im Winter fit. Sie schwimmt aber nur zwei- bis dreimal in der Woche, wie sie sagt. Ihr ist es zu warm im Hallenbad. Es kann für die ohne Neopren-Anzug schwimmende Grabserin aber auch zu kalt sein im Freibad:

«Am Anfang der Saison ist das Wasser recht frisch. Dieses Jahr nur 15 Grad. Da schwimme ich nur einen Kilometer.»

Vetsch hat ihr fixes Tagespensum: zwei Kilometer. Dafür brauche sie ungefähr eine Stunde. Doch von einer Uhr stressen lässt sie sich deswegen nicht. Sie schwimmt Brust, Crawl oder paddelt nur mit den Beinen auf dem Brett liegend. Zudem sieht sie im und am Becken viele andere Stammgäste. Ein Schwatz zwischen den Längen, das müsse halt auch sein.

Sind die zwei Kilometer geschafft, ist Denise Vetsch stolz, aber auch froh, das sportliche Tagwerk vollbracht zu haben. Dann hat sie so richtig Schwung geholt für den Alltag mit der Familie und für Gartenarbeiten. Doch bevor es auf den Heimweg geht, geniesst sie noch die Sprudelanlage im kleinen Becken und macht Stretching.

Längere Saison wäre wünschenswert

Das Freibad Buchs ist klar das Lieblingsbad von Vetsch. «Es ist sauber, es hat ein 50-Meter-Becken und die Anlage ist einfach schön. Ich komme auch gerne mit meinen Enkelkindern her», sagt sie. Es gibt bloss einen Kritikpunkt der 68-Jährigen: Da sie wetterunabhängig schwimmt, würde sich Vetsch eine längere Freibadsaison wünschen. So könne sie dann früher dem Hallenbad entfliehen.

Deshalb schwimmt sie im Frühling auch in Oberriet, wo die Saison eine Woche früher beginnt. Zudem hält sie sich im Badesee Grossabünt in Gamprin fit. Im See oder im Meer zu baden, ist aus ihrer Optik jedoch mehr Spass und Plausch.

«Zum Trainieren und für die Fitness ist der Pool das Beste.»