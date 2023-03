Bad Ragaz Das Line-up des Quellrock Open Air ist komplett Das Open Air Quellrock in Bad Ragaz bietet auch in diesem Jahr ein vielseitiges Programm mit einer breiten Auswahl an nationalen und internationalen Künstlern. 17.03.2023, 05.00 Uhr

Die Irish-Rocker Saint City Orchestra (hier ein Bild aus dem Fabriggli) heizen vor den Sportfreunde Stiller ein. Bild: Heini Schwendener

Nachdem im letzten Dezember mit den Sportfreunde Stiller bereits der Headlinder des Festivalsamstags bekannt gegeben werden konnte, freuen sich die Veranstalter des 43. Quellrock Open Air bekannt zu geben, dass direkt am ersten Festivaltag zwei Hochkaräter zurück ans Quellrock Open Air kommen, welche das Publikum bereits in vergangenen Jahren restlos zu begeistern vermochten.

Mit der Berner Mundart-Pop-Band Lo & Leduc sowie den kanadischen Hard-Rockern Danko Jones sind die Headliner und werden für eine perfekte Burgparty auf dem Bad Ragazer Freudenberg sorgen.

Energiegeladen und tanzend Richtung Mitternacht

Die kanadische Rockband, die für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und eingängigen Rockhymnen bekannt ist, wird den Burghügel ordentlich zum Beben bringen.

Im Anschluss wird das Festivalpublikum zu Hits wie «079» oder «Jung verdammt» gegen Mitternacht tanzen. Der Veranstalter äussert sich wie folgt zu den zwei Bands am Freitag: «Wir sind begeistert, dass wir mit Lo und Leduc und Danko Jones zwei weitere Headliner für das diesjährige Open Air Quellrock gewinnen konnten.»

Für den äusserst tanzbaren Abschluss des Freitags sorgt schliesslich Electric Swing Circus, während das SRF3 Best Talent Annie Taylor die Menge bereits am frühen Abend mit ihrer kraftvollen Performance begeistert. Mit Fate of Faith werden traditionsgemäss die Gewinner der Startrampe vom letzten Jahr den ersten Festivaltag eröffnen.

Talente aus der Schweiz

Der Samstagnachmittag sowie der Abend sind grösstenteils in der Hand von talentierten Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz. Mit der St. Gallerin Joya Marleen und dem Winterthurer Andryy konnten direkt zwei weitere SRF3 Best Talents gewonnen werden.

Am frühen Samstagabend wird mit den Wienern My Ugly Clementine zudem eine der vielversprechendsten Newcomer am Indie-Rock-Himmel ihr Debut auf dem Ragazer Freudenberg geben.

Dank der Auftritte der Irish-Rocker Saint City Orchestra, welche vor, sowie der Westschweizer Klangakrobaten Kadebostany, welche nach dem Samstag-Headliner Sportfreunde Stiller rocken werden, dürfen sich die Besucher des 43. Quellrock Open Air schliesslich auf weitere Top-Acts freuen.

Das Open-Air-Programm Programm Hauptbühne Freitag, 23. Juni: 17.15 bis 18.00: Fate of Faith 18.30 bis 19.30: Annie Taylor 20.15 bis 21.30: Danko Jones 22.15 bis 23.45: Lo & Leduc 00.30 bis 01.45: Electric Swing Circus Samstag, 24. Juni: 12.30 bis 13.15: Unlsh 14.00 bis 14.45: Nesta and The Blondes 15.30 bis 16.15: Andryy 17.00 bis 17.45: My Ugly Clementine 18.30 bis 19.30: Joya Marleen 20.15 bis 21.30: Saint City Orchestra 22.15 bis 23.45: Sportfreunde Stiller 00.30 bis 01.45: Kadebostany Programm Startrampe Samstag, 24. Juni: 12.00 bis 12.20: Her Name Was Claire 13.25 bis 13.45: Scorle 14.55 bis 15.15: Happy, for real 16.25 bis 16.45: Red Tape Redemption 17.55 bis 18.15: Choose The Juice

Vorverkauf läuft auf Hochtouren

Der Vorverkauf, welcher bereits im Dezember 2022 gestartet ist, läuft auf Hochtouren. Vor allem wurden viele Samstagtickets verkauft, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der Grossteil des Programms vom Freitag erst jetzt bekannt wurde.

Wie in den Vorjahren rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit einem frühzeitig ausverkauften Festival. Programm: www.quellrock.ch. (pd)