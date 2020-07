Auffahrkollision mit E-Bikes in Bad Ragaz: Drei Frauen leicht verletzt Am vergangenen Dienstag, um 20 Uhr, ist es auf dem Rheindamm zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten E-Bikes gekommen. Die drei E-Bikefahrerinnen wurden leicht verletzt. 15.07.2020, 12.48 Uhr

Auf dem Rheindamm in Bad Ragaz ereignete sich eine Auffahrkollision. Kapo SG

(wo/kapo) Eine 66-jährige, eine 71-jährige und eine 59-jährige Frau fuhren in genannter Reihenfolge mit ihren E-Bikes auf dem Rheindamm in Richtung St.Gallen. Dabei prallte die 71-jährige Frau mit ihrem Rad in das E-Bike der vor ihr fahrenden 66-Jährigen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt .