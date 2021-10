Azmoos «Sich Gedanken über Gedanken machen»: MS-Betroffene Rita Pfiffner hat einen eigenen Weg gefunden und ein Buch geschrieben Rita Pfiffner schrieb ein Buch mit dem Titel «Schicksalsschlag erlebt! Finde zurück ins Leben». Die 44-Jährige will damit Menschen sensibilisieren, dass das eigene Denken einen grossen Einfluss auf die Realität hat. Corinne Hanselmann 14.10.2021, 11.40 Uhr

Das Buch von Rita Pfiffner ist soeben erschienen. Bild: Corinne Hanselmann

Ein amputierter Fuss nach einem Motorradunfall, Krebs im Endstadium oder Querschnittlähmung nach einem Zwischenfall beim Sport – die Schicksale der Menschen, mit denen Rita Pfiffner gesprochen hat, sind so unterschiedlich wie die Wege, auf denen sie wieder ins Leben fanden.

Im soeben erschienenen Buch «Schicksalsschlag erlebt! Finde zurück ins Leben» erzählen zwölf Menschen, die einen Schicksalsschlag im Gesundheitsbereich erlitten, ihre Geschichte. Eine davon ist die der Autorin selbst. Die 44-Jährige aus Azmoos erhielt vor über 20 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose (MS) und bewältigt ihren Alltag zu einem grossen Teil im Rollstuhl. Sie sagt:

«Die Menschen, mit denen ich für das Buch über ihren Schicksalsschlag sprechen durfte, waren erstaunlich offen. Ich hatte nicht erwartet, dass ich so detaillierte Beschreibungen erhalte von dem, was sie erlebt und gefühlt haben.»

Mit Mentaltraining gute Erfahrungen gemacht

Die persönlichen Geschichten sind ein Teil des Buches. In einem zweiten Teil schrieb Rita Pfiffner über Mentaltraining. Denn mit dem Weg, den die Schulmedizin bei der Diagnose MS vorgibt, war sie nicht mehr zufrieden.

«Die Schulmedizin half mir nicht wirklich.»

Nach mehreren Schüben und jahrelanger Behandlung gemäss Schulmedizin suchte sie ihren eigenen Weg. Sie stiess vor rund vier Jahren auf das Mentaltraining, befasst sich seither intensiv damit. Sie wendete es an, zu Beginn mit Unterstützung durch einen Coach, und machte sehr gute Erfahrungen.

«Ich fühle mich seither viel zufriedener. Mit meinen Gedanken kann ich die Realität so gestalten wie ich möchte.»

Einen Schub hatte die 44-Jährige seither nicht mehr, obwohl sie seit zwei Jahren keine MS-Medikamente mehr nimmt.

Weil sie das Mentaltraining als sehr wertvoll empfindet, hat sie mittlerweile selber die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und unterstützt andere Menschen auf ihrem Weg.

Den Entschluss gefasst, darüber ein Buch zu schreiben

«Es gibt viele Menschen, die sich keine Gedanken über ihre Gedanken machen», sagt Rita Pfiffner.

«Dabei sind die Gedanken so wichtig, weil sie einen Einfluss auf unsere Realität haben.»

Vielfach sei man sich gar nicht bewusst, was man überhaupt denkt. Viele Gedanken laufen im Unterbewusstsein, haben aber dennoch eine Wirkung auf das Leben.

Weil sie sich in der Zwischenzeit ein grosses Wissen rund ums Thema Mentaltraining angeeignet und selber sehr gute Erfahrungen gemacht hat, fasste sie den Entschluss, darüber ein Buch zu schreiben. Den Schwerpunkt setzte sie dabei auf den Einsatz von Mentaltraining bei Menschen, die aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit einen Schicksalsschlag erlitten haben.

Betroffenen aufzeigen, dass es nicht hoffnungslos ist

Ex-Skirennfahrer Silvano Beltrametti war einer der Interviewpartner von Rita Pfiffner. Bild: Reto Martin

Sie sprach mit Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten und sich in ein gutes Leben zurückgekämpft haben. Etwa mit Silvano Beltrametti, einem ehemaligen Weltcup-Skifahrer, der seit einem Unfall vor 20 Jahren querschnittgelähmt ist. Oder mit Wini van Acker, der die Diagnose Krebs im Endstadium erhalten hat, elf Jahre später immer noch lebt und gesund ist.

«Ich wollte von ihnen wissen, was sie gemacht haben auf dem Weg zurück in ein zufriedenes Leben.»

Dabei hat sie eine Gemeinsamkeit gefunden: Das positive Denken. «Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen oder eine Vision zu haben und nach dieser zu leben», so die Autorin.

Mit dem Buch will sie Betroffenen aufzeigen, dass ihre Situation nicht hoffnungslos ist, auch wenn es im ersten Moment vielleicht so scheinen mag.

«Es gibt immer eine Möglichkeit, dass Menschen zurückfinden in ein qualitativ gutes Leben und glücklich sind.»

Das Buch zeige, wie sie ihr Leben verbessern können, wenn sie wirklich wollen, und dass es viele verschiedene Wege gibt.

«Grundsätzlich ist es aber auch ein Buch, das gesunde Menschen gut lesen können. Die persönlichen Geschichten sind sehr interessant», so Rita Pfiffner. Und Mentaltraining könne auch bei gesunden Menschen viel Positives bewirken, ist sie überzeugt.

«Ich möchte Menschen sensibilisieren, sich Gedanken über die Gedanken zu machen. Leute, die dann merken, dass sie eher negativ denken, möchte ich dazu anregen, zum eigenen Wohle dieses Denken zu verändern.»

Sie glaubt an eine Verbesserung

Rita Pfiffner war als junge Frau mitten in der Ausbildung im Pflegebereich, als ihr die Krankheit in die Quere kam. Sie liess sich umschulen, machte eine Weiterbildung zur Personalfachfrau und ist heute in der Lohnabteilung der Oerlikon Balzers AG tätig. Daneben baut sie ihre Tätigkeit als Mentaltrainerin aus.

Rund ein halbes Jahr arbeitete Rita Pfiffner an ihrem Buch, das sie soeben im Eigenverlag herausgegeben hat. Bild: Corinne Hanselmann

Aufgrund von Kraftverlust und Gleichgewichtsstörungen hat Rita Pfiffner ein Handicap beim Gehen und ist im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen. Kurze Stücke kann sie, auch dank regelmässigem Krafttraining, Physio- und Hippotherapie, wieder gehen.

Obwohl die Schulmedizin sagt, dass die Krankheit MS nicht heilbar ist, ist sie überzeugt:

«In drei Jahren wird das ganz anders aussehen und ich werde wieder besser gehen können.»

Mit Mentaltraining hat sie es so weit gebracht, das nicht nur ihre eigene Einstellung positiv ist und sie keine Angst mehr hat vor einem MS-Schub, sondern dass sie auch anderen Menschen gegenüber sagen kann:

«Ich bin gesund. Mein Körper hat noch Einschränkungen, aber ich unterstütze ihn mit meinen positiven Gedanken, dass er wieder in Ordnung kommt.»

Ein Arbeitsbuch zum Buch



Die beiden druckfrischen Bücher. Bild: Corinne Hanselmann

«Ich hatte schon lange den Wunsch, mal ein eigenes Buch zu schreiben», sagt Rita Pfiffner. Lange sei sie dies aber nicht konkret angegangen. Beim Mentaltraining dachte sie sich, dass sich dieses Thema gut dafür anbiete.

Weil sie kaum Ahnung hatte, wie sie das Schreiben des Buches angehen soll, belegte sie einen Onlinekurs mit Coaching. Dadurch erhielt sie einen Leitfaden und kam auf die Idee, zusätzlich zum Buch «Schicksalsschlag erlebt! Finde zurück ins Leben» auch ein Arbeitsbuch anzubieten. Es enthält Übungen, die dazu anregen, das eigene Denken zu hinterfragen und auf eine positive Art zu beeinflussen.

Kurz nach Erscheinung der Bücher hielt Rita Pfiffner am vergangenen Samstag im Café des Wartauer Betagtenheims in Azmoos eine Lesung.

Hinweis

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten sind unter www.schicksalsschlagerlebt.com zu finden.