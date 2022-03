Zivilschutzanlage Azmoos ist für Flüchtlinge vorbereitet

Azmoos Die Zivilschutzanlage ist vorbereitet, um Flüchtlinge vorübergehend zu beherbergen In Azmoos wurden Schlafplätze für 50 Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Sie dienen als sogenanntes Überlaufgefäss. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fürs Nötigste wurde eingekauft. Verpflegt werden die Flüchtlinge dann im und vom Betagtenheim Wartau. Bilder: ZSO Werdenberg

Insgesamt sieben Angehörige der Zivilschutzorganisation (ZSO) Werdenberg standen letzten Donnerstag und Freitag im Einsatz, um die Zivilschutzanlage beim Rathaus in Azmoos auf den erwarteten Flüchtlingsstrom aus der Ukraine vorzubereiten.

50 Betten wurden in der Anlage, die bei voller Auslastung 140 Personen fassen könnte, bezogen. Hygieneartikel, Getränke und einige Lebensmittel wurden bereitgestellt, um fürs Erste vorbereitet zu sein. Danach wird je nach Bedarf hinzugekauft. Roland Huber, Kommandant der ZSO Werdenberg, sagt:

«Es ist suboptimal, Menschen in Zivilschutzanlagen unterzubringen.»

Nur rund jedes dritte Bett wurde als Schlafplatz vorbereitet, insgesamt 50 in der ganzen Anlage.

Überlaufgefäss, wenn sonst Unterkünfte fehlen

Der Kanton hat allerdings alle Zivilschutzregionen aufgeforderte, je eine Anlage als sogenanntes Überlaufgefäss vorzubereiten, falls die Flüchtlinge aus der Ukraine bei ihrer Ankunft in der Schweiz nicht sofort in einer geeigneteren Unterkunft platziert werden können oder diese bereits alle voll sind.

Eigentlich war die Zivilschutzanlage Stampf in Sevelen für diesen Zweck vorgesehen, doch weil sie im Mai von der Schweizer Armee belegt wird, ist die ZSO Werdenberg auf die Alternative in Azmoos ausgewichen. Roland Huber erklärt:

«Die Anlage in Azmoos bietet gute Voraussetzungen, denn verpflegen können wir die Menschen im benachbarten Betagtenheim Azmoos.»

Grosse Unterstützung von den Wartauer Behörden

Ausserdem hätten die Schule und die Kirche Räumlichkeiten in der Nähe der Zivilschutzanlage zur Verfügung gestellt, wo sich die Flüchtlinge tagsüber aufhalten und die Kinder spielen können. In der Nähe der Unterkunft gibt es auch Spielplätze. Die Duschen in der nahen Schulanlage stehen den Flüchtlingen zur Verfügung, denn in der Zivilschutzanlage gibt es nur Waschmöglichkeiten und WC. Roland Huber ist dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den Behörden der Gemeinde Wartau.

In der Anlage gibt es auch einige Spielsachen für die Kinder.

Ziel ist es, dass sich die Menschen möglichst wenig in der unterirdischen Zivilschutzanlage aufhalten müssen, sondern diese vor allem als Schlafplatz nutzen. Die ZSO Werdenberg wird, sobald Leute in der Anlage einziehen, tagsüber einen Anlagenwart und eine Person vom Betreuungsdienst stellen, um den Betrieb zu gewährleisten.

Ausserdem werde ein Zivilschützer bei Bedarf die Küche im Betagtenheim unterstützen, beim Umstellen von Tischen, beim Abwasch usw. Nachts wird ein externer Sicherheitsdienst die Anlage beaufsichtigen.

Die Betten in der Zivilschutzanlage in Azmoos werden vorbereitet.

Wann letztlich wie viele Flüchtlinge kommen und wie lange sie in Azmoos bleiben werden, das ist alles noch sehr ungewiss. Huber sagt: «Wir sind auf jeden Fall bereit.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen