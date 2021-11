Velomechaniker Alex Gabathuler (75) schliesst seine Werkstatt

Azmoos «Die Hände machen nicht mehr mit»: Wie «Velofligger» Alex Gabathuler mit 42 einen neuen Beruf erlernte und ihm 33 Jahre treu blieb Ein gesundheitliches Problem hat den Wartauer vor drei Jahrzehnten zu einem Berufswechsel gezwungen. Er hat einen zweiten Lehrabschluss gemacht und einen Einmannbetrieb gegründet. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 21.11.2021, 11.45 Uhr

Fast so alt wie Alex Gabathuler ist dieses Rennvelo, den er wieder in Schuss bringt. Bilder: Heini Schwendener

42 Jahre alt war der Maschinenmechaniker Alex Gabathuler, als er eine wichtige Weichenstellung in seinem Leben vollzog. Wie weiter, lautete die Frage, nachdem er seinen gut bezahlten Job wegen psychischer Probleme aufgeben musste. Er analysierte seine wenig verheissungsvolle Lage.

Gabathuler sattelte beruflich um und lernte Velomechaniker – nicht einfach durch learning by doing, sondern er machte sogar eine Lehrabschlussprüfung. Stolz erzählt er:

«Lernen musste ich alles im Selbststudium, mit nur einem Buch.»

Alexander Gabathuler, wie er mit vollem Namen heisst, hat am 1. April 1988 die Weiche richtig gestellt: 33 Jahre lang ist er seinem Beruf treu geblieben – und es hätte auch so weitergehen können. Doch der inzwischen 75-Jährige erklärt etwas wehmütig:

«Die Arbeit würde mir noch immer Freude machen, aber es geht einfach nicht mehr.»

Die Hände zittern stark

Warum wird klar, wenn Gabathuler ein Werkzeug oder etwas noch Kleineres und Feineres wie etwa eine Schraube anfasst. Seine Hände zittern stark. «Eine Erbkrankheit», sagt er trocken und ist froh, dass sie erst so spät zum Problem wurde.

Mit einem Dreigänger über Oberalp und Furka

Viele Velomechaniker sind selber begeisterte Gümmeler oder Mountainbiker. Bei Gabathuler hielt sich die Velobegeisterung in Grenzen. Als Jugendlicher hat er mit einem Kollegen einmal eine Tour de Suisse absolviert, über Oberalp und Furka ins Wallis, an den Genfer- und den Neuenburgersee.

«Ich hatte einen Dreigänger, da hat man halt über die Pässe viel gestossen.»

Später in seiner Werkstatt wurde die Vielfalt grösser: Rennvelos, Mountainbikes, Citybikes, Kindervelos, Tourenräder und was es sonst noch so gibt – alles kam unter seine Hände. Er bereitete die Velos für den Verkauf auf. In seiner Werkstatt wurden viele Velos der Marke Tour de Suisse verkauft. Ob dabei seine eigene Velotour durch unser Land vor Jahrzehnten eine Rolle gespielt hat?

Noch häufiger setzte Gabathuler aber seine Werkzeuge für Reparaturen ein. Selber ist er schon vor rund zehn Jahren auf ein E-Bike umgestiegen. Als Therapie für sein lädiertes Knie absolvierte er pro Jahr bis zu 2000 Kilometer, den Rheindamm rauf und runter, immer Musik aus dem iPhone in seinen Ohren.

Seit 1992 repariert Alex Gabathuler auch Roller und Mofas.

Tätigkeitsfeld ausgeweitet auf «Velo-Motos»

1992 hat Velo Gabathuler sein Tätigkeitsfeld aufgeweitet, Velos-Motos lautete die Bezeichnung seiner Werkstatt fortan in der Unterzeile. Seither ist er nicht nur «Velofligger», sondern repariert in seiner zweigeschossigen Werkstatt auch Töffli und Roller. Seit fünf Jahren betreibt der Velo- und Töfflimech keinen Handel mehr, setzt sein Werkzeug und sein Können nur noch für Reparaturen ein. Vor allem auch an älteren Fahrzeugen, wie die motorisierten und unmotorisierten Zweiräder in seiner Werkstatt zeigen.

Dabei sticht ein legendäres Bianchi-Rennvelo in seiner typischen Celeste-Lakierung (ein helles Grünblau) ins Auge. Gabathuler sagt mit einem verschmitzten Lächeln:

«Das Velo ist fast so alt wie ich und sein Fahrer ist noch älter. Aus Nostalgie will er sein altes Rennvelo nun wieder benützen. Ich mache es ihm fahrtüchtig.»

Der 75-Jährige hält zufrieden Rückschau auf mehr als drei Jahrzehnte, die er in seiner Werkstatt an der Poststrasse in Azmoos verbracht hat. Angestellte hatte er nie, «dafür hätte das Geld nicht gereicht.»

Nach 33 Jahren kennt Alex Gabathuler fast alle der anfallenden Arbeiten aus dem Effeff.

Geschnuppert haben aber einige Leute bei ihm. «Ich mag die Freiheit, die ich in meiner Werkstatt habe, hier kann ich ganz selbstständig arbeiten», sagt Gabathuler selbstzufrieden.

Am 19. Dezember ist Schluss, für immer

Doch damit ist bald Schluss. Am 19. Dezember schliesst er nämlich seine Werkstatt. Bis dann müssen alle Zweiräder, die zum Teil schon seit Monaten oder gar Jahren bei ihm «parkiert» sind, wohl um sich die Reparaturkosten zu sparen, abgeholt werden. Danach werden sie entsorgt. Gabathuler macht also definitiv Schluss.

Seine Kundschaft aus Wartau und Umgebung, die mit ihm einen «Velo- oder Töfflifligger» hatte, der auch ihre alten «Göppel» wieder in Schuss brachte, statt sie zu entsorgen, werden den Alex, sein Können, seine Hingabe zum Beruf und sein Ersatzteillager voller Trouvaillen vermissen.

Aus der mechanischen Werkstatt wird wieder eine Holzwerkstatt

Etwas Respekt vor dem neuen Lebensabschnitt hat Alex Gabathuler aber schon. Beim Erreichen seines Pensionsalters mit 65 Jahren war ihm der Entscheid zum Weitermachen leichtgefallen, «ich hatte ja auch kein Hobby, die Werkstatt war mein Leben». Jetzt wo es wegen der Hände nicht mehr weiter geht, wird er seine mechanische Werkstatt, in der früher eine Drechslerei war, wieder zu einer Holzwerkstatt umfunktionieren. Er wird mit einem Werkstoff und mit Maschinen arbeiten, bei denen seine zitternden Hände kein zu grosses Hindernis sind.