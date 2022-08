Azmoos: Waldbadteam Oberschan erhält den Prix Benevol

Azmoos «Das Spezielle an diesem Schwimmbad ist nicht nur die idyllische Lage über Oberschan»: Waldbadteam Oberschan erhält am 1. August den Prix Benevol Das Waldbadteam Oberschan erhielt den Prix Benevol im Rahmen der Wartauer 1.-August-Feier. Der Preis anerkennt die Leistungen von frewilligen Arbeiterinnen und Arbeitern in den Gemeinden. Hanspeter Thurnherr Jetzt kommentieren 01.08.2022, 20.03 Uhr

Preisübergabe an das Waldbad-Team (von links): Karin Galbier, Präsident Fritz Gabathuler, Laudatorin Vreni Kruse, Joel Galbier und Markus Toldo. Bild: Hanspeter Thurnherr

Die 1.-August-Feier mit Brunch im und um das Betagtenheim Wartau bildete den würdigen Rahmen für die Verleihung des Prix Benevol der Gemeinde Wartau. Der vom Kanton St.Gallen vor einigen Jahren initiierte Preis ist eine Anerkennung der Freiwilligenarbeit in den Gemeinden.

Diesjähriger Preisträger in der Gemeinde Wartau ist das Waldbadteam des Verkehrsvereins. Gemeinderätin Vreni Kruse überreichte die Anerkennungsurkunde und einen Korb mit Verpflegung für ein «Schwimmbad-Essen» an die vier Vertreter des Teams: Fritz Gabathuler, Karin Galbier, Joel Galbier und Markus Toldo. Sie sprach dem Team den Dank für dessen Engagement aus, schloss in ihren Dank aber auch all die vielen weiteren in der Gemeinde freiwillig Tätigen ein.

In ihrer Laudatio sagte sie unter anderem: «Das Spezielle an diesem Schwimmbad ist nicht nur die idyllische Lage über Oberschan, sondern auch, dass es durch Frischwasser aus den Bergen gespiesen wird.»

So wenig wie möglich Chlor einsetzen

Die Wassertemperatur des Bades beträgt maximal 20 bis 22 Grad und wird durch Frischwasserzufuhr auf diesem Niveau gehalten. So will man mit möglichst wenig Chloreinsatz durch den Sommer kommen.

Das Waldbad wurde im Jahr 1933 vom Verkehrsverein Oberschan gebaut, gedacht als Angebot für die Kurhäuser. Das Bad ist jeweils von Anfang Juni bis Ende August geöffnet. Es ist jederzeit frei und ohne Eintritt auf eigene Verantwortung zugänglich.

Die Alphornformation Heidiland unterhielt musikalisch. Bild: Hanspeter Thurnherr

Am Mittwochnachmittag und am Wochenende wird bei gutem Wetter der Kiosk betrieben. Weiter stehen den Gästen zwei Feuerstellen zur Verfügung. Die Freiwilligen sorgen unter anderem dafür, dass das Wasser gereinigt und dessen ph-Wert überprüft, die Pumpe gespült, der Roboter geputzt und die Umwälzpumpe überwacht wird. Zudem müssen der Zulaufschacht wöchentlich geputzt, die Umgebung gepflegt und die Abfälle entsorgt werden.

Das Buffet ist für den 1.-August-Brunch im Betagtenheim Wartau in Azmoos bereit. Bild: Hanspeter Thurnherr

Während der Spitzentage besuchen bis zu 150 Personen, sogar aus den Nachbar- und weiteren Ländern, das Schwimmbad. «Ohne unsere Freiwilligengruppe wäre der Betrieb nicht möglich», verdeutlicht Fritz Gabathuler, der seit 2019 das Team leitet. Früher habe es hier sogar Bluesabende mit Livebands gegeben. Dies möchte das Team wieder aufleben lassen.

Der 1.-August-Brunch wurde vom Leitungsteam des Betagtenheims – bestehend aus Heimleiterin Beatrice Disch, Küchenchef Jakob Jahn, Monika Nef, Reto Gabathuler und Doris Roider – mustergültig organisiert. Dies erlaubte den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den zahlreichen Gästen, den besonderen Anlass zu geniessen. Musikalisch erfreute die Alphornformation Heidiland (Rainer Gort, Edith und Ueli Gasser) die Gemüter. Unter anderem spielten sie passend zum Anlass auch den Schweizer Psalm.