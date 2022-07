Azmoos Arbeiter stürzt in einen Schacht und zieht sich unbestimmte Verletzungen zu Unfall auf einer Baustelle in Azmoos: Die AP3-Luftrettung fliegt den Verletzten ins Spital. 05.07.2022, 15.42 Uhr

In diesen Wärmepumpenschacht ist der Arbeiter gestürzt. Bild: Kapo SG

Am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, ist an der Kirchgass in Azmoos beim Bau eines Mehrfamilienhauses ein 38-jähriger Arbeiter in einen über 2,5 Meter tiefen Wärmepumpenschacht gestützt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zog er sich unbestimmte Verletzungen zu und musste durch die AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden.