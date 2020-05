Autofahren lernen ist nun anders: Zwischen Fahrstunden werden Knöpfe und Griffe desinfiziert und die Melser Prüfstelle wird überrannt Im Unterricht fahren Schüler und Fahrlehrer nun mit Maske – notwendig, aber mühsam. Sowohl die Fahrlehrer als auch die Fahrschüler sind aber gewissenhaft im Umgang mit den Schutzmasken. Robert Kucera 25.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Auto frisch desinfiziert und gut durchlüftet – nun kann der Experte seines Amtes walten und erteilt auf Distanz die letzten Anweisungen vor der praktischen Führerscheinprüfung. Bild: Robert Kucera

«Es geht ganz normal weiter», berichtet Fahrlehrer Otto Blaser. Fast zwei Monate musste er sich gedulden, ehe er wieder junge Leute das Autofahren lehren konnte. Dass rasche Normalität in der Fahrschule Otto Blaser in Grabs ebenso eingekehrt ist wie in der Prüfstelle Mels hat einen Grund: Jene Prüfungen und die Vorbereitungsarbeiten darauf, welche ausgesetzt waren, werden nun nachgeholt.

Eine Anlaufzeit wie in anderen Branchen gibt es nicht. Blaser beschreibt die Situation mit einer Lichtschalter-Metapher:

«Am 16. März wurde das Licht ausgeknipst, am 11. Mai ging das Licht wieder an.»

Man fährt wortwörtlich dort weiter, wo man aufgehört hat.

Griffe, Knöpfe, Schalter werden desinfiziert

Doch nur an der Oberfläche geht alles den gewohnten Gang. Denn nun müssen Otto Blaser und seine Fahrschüler anders Autofahren als bisher. Teil der Schutzmassnahmen sind Sitzüberzüge, vor der Fahrstunde werden die Hände desinfiziert und sowohl Fahrlehrer als auch Fahrschüler tragen Schutzmasken. Zwischen den Fahrstunden wird ausserdem das Auto gründlich desinfiziert. «Und zwar alles, was der Fahrschüler in seiner Lektion anfasst», betont Blaser. Dies reicht vom Türgriff über die Gürtelschnalle bis hin zu Knöpfen und Schaltern.

Atmung durch Maske kann Stress verursachen

Besonders die Schutzmasken stellen gemäss dem Fahrlehrer eine Herausforderung dar.

«Es ist mühsam. Für einen kurzen Moment ist eine Maske eine gute Sache, aber nicht für eine halbe Stunde und mehr.»

Reden und Zuhören fallen schwer. Da man nicht normal atmet und die Wärmeentwicklung zwischen Nase und Kinn hoch ist, kann dies für den Fahrschüler zu einer zusätzlichen Stresssituation führen. Und dies in einer Zeit, in welcher man sich sicher auf der Strasse bewegen sollte.

Schutzmassnahmen vorbildlich eingehalten

Wo gefahren wird, wird auch wieder geprüft. Zahlreiche Termine mussten seit Mitte März gestrichen werden. Nun wird alles nachgeholt. Wie Otto Blaser erklärt, stand er mit seinen Schülern während des Stillstands in Kontakt. Von sich aus haben die Fahrschüler jetzt noch eine Zusatzlektion gebucht und gehen nicht nach zwei Monaten Abstinenz an die praktische Prüfung heran. «Es ist eben wichtig, eine Standortbestimmung zu schaffen», sagt Blaser.

In der Prüfstelle Mels angekommen, erfolgen bereits die nächsten Schutzmassnahmen. Das Fahrzeug wird gründlich gelüftet, desinfiziert und hat am vorgeschriebenen Ort geparkt zu sein. Der Empfang des Verkehrsexperten findet nicht drinnen statt. Der Treffpunkt ist draussen. Vor der Prüfung werden die Checkliste für die Desinfektion des Prüfungsfahrzeugs und die Information zur praktischen Führerprüfung während der Coronasituation unterschrieben.

«Fahrlehrer und -schüler sind gewissenhaft im Umgang mit den Schutzmassnamen. Sie sind sehr pflichtbewusst.»

Das berichtet Renato Brunner, Fachleiter Führerprüfungen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt Kanton St.Gallen, hocherfreut.

In den ersten zwei Wochen wurden im Standort Mels bereits wieder 36 praktische Prüfungen absolviert. «Der Beginn war zaghaft», blickt Brunner auf den 11. Mai und die ersten Tage zurück. «Doch schon Ende Woche wiesen wir bereits wieder dieselbe Anzahl praktische Prüfungen auf, wie wir es gewohnt sind.»

Bis auf den letzten Platz ist die Lokalität in der Prüfstelle Mels für die Theorieprüfung gefüllt – selbstverständlich unter Einhaltung des geltenden Mindestabstands. Robert Kucera

Eine Warteschlange wie am Flughafen

Förmlich überrannt wurden die kantonalen Prüfstellen mit Anmeldungen zur theoretischen Prüfung. Insgesamt haben seit dem 11. Mai 146 Personen an den ersten vier Prüfungstagen das Theorielokal in Mels betreten.

In Mels, aber auch anderswo, wird nun an zwei Tagen pro Woche diese Prüfung abgelegt. Ein Grund für diese Massnahme ist jedoch nicht ausschliesslich die Menge, sondern die einzuhaltenden Abstandsregeln während der Theorieprüfung. So stehen pro Prüfung weniger Geräte zur Verfügung. Wie Renato Brunner schildert, waren bereits am 11. Mai recht viele junge Leute zugegen, um die Theorieprüfung abzulegen. Schliesslich haben sie lange auf diesen Tag gewartet und sogleich die erste Möglichkeit genutzt, um einen wichtigen Schritt Richtung Führerschein zu machen.

Vor einer Herausforderung stand man in den Räumlichkeiten der Prüfstelle Mels. In kürzester Zeit habe man die Schutzregeln umgesetzt. Gitter und anderes Material musste bestellt werden. So werden die Prüflinge nun durch ein Labyrinth geführt. Ähnlich einer Warteschlange, wie man es von Flughäfen kennt. Mit dem markanten Unterschied, dass zwischen den Gängen sowie zur vorderen und hinteren Person der korrekte Abstand gewahrt wird. «Es klappt alles tipptopp», vermeldet der Fachleiter Führerprüfungen, Renato Brunner.