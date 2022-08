Autobiografie Karrierestart dank dem King of Rock’n’Roll: Buchser Autogrammexperte veröffentlicht seine Autobiografie Am letzten Samstag hat Alessandro Pippia in der Werdenberger Galerie L33 seine Autobiografie präsentiert, welche er mit Unterstützung des Bündner Journalisten Christian Imhof geschrieben und produziert hat. Das Buch trägt den Titel «Der Mann mit den Adler­augen». Armando Bianco Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Auf 93 Seiten gibt der Buchser Alessandro Pippia mit sardinischen Wurzeln «exklusive Einblicke in mein Leben als Europas führender Autogrammexperte». Während einer kurzen Lesung tauchte der Autor mit seinen Gästen in eine für diese ziemlich unbekannte Welt ein. Wer sich für Unterschriften interessiert, fühlt sich auch von der Welt der Schönen und Reichen und Mächtigen angezogen.

Alessandro Pippia präsentierte in der Werdenberger Galerie L33 seine Autobiografie. Armando Bianco

Gewinn und Verlust, Stolz und Enttäuschung

Alessandro Pippia liest mit gutem Auge und feinem Gespür aus einer Unterschrift Dinge heraus, die einem Laien gar nicht erst einfallen würden. Er behauptet von sich, an einer Unterschrift von Elvis dessen Gemütszustand interpretieren zu können, wie er an der Vernissage in einer Fragerunde erklärte. Seine Karriere als Autogrammexperte hat nämlich just mit dem verstorbenen King of Rock’n’Roll begonnen, wie er in seiner Biografie schildert.

Der Buchser hat sich in den letzten Jahren eine hohe Reputation erschaffen, arbeitet mit hochpräzisen Instrumenten in abgedunkelten Räumen und teils selbst entwickelten Techniken, um die Echtheit von Unterschriften zu prüfen. Denn genau das entscheide für Käufer und Verkäufer in vielen Fällen über finanziellen Gewinn und Verlust, emotionalen Stolz und Enttäuschung, wie er in den letzten zehn Jahren seines speziellen Berufs immer wieder feststellen darf.

Der kleine Bündner Verlag Qultur hat an der Buchvernissage vergangenen Samstag auch zwei weiteren Autoren eine Plattform zur Präsentation ihrer Werke gegeben. Die beiden Appenzeller Thomas Riesen und Kurt Fröhlich haben aus ihren kürzlich publizierten Werken «Aus dem Leben eines Sensenmannes» respektive «Fährmannsgarn» vorgelesen.

