Auto fing auf A3 in Mels Feuer Am Montag, um 15.45 Uhr, hat auf der Autobahn A3 ein Auto aufgrund einer unbekannten technischen Ursache Feuer gefangen. Eine Polizeipatrouille konnte den Brand löschen. 07.01.2020, 09.41 Uhr

Kapo

(wo) Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A3 von Flums in Richtung Chur. Während der Fahrt brach im Motorenraum wegen einer unbekannten technischen Ursache ein Feuer aus. Der Mann lenkte sein Auto sofort auf den Pannenstreifen und hielt dort an. Unverletzt verliess er das Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schrieb. Bevor die zuständige Feuerwehr eintraf, konnte der Brand bereits weitgehend von einer Zürcher Polizeipatrouille gelöscht werden, welche sich zufälligerweise auf der Autobahn A3 befand. Am Auto entstand Totalschaden.