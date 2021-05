Auszeichnung «Wichtiger ist, dass unsere Gäste zufrieden sind»: Vier Lokalitäten aus Werdenberg und Obertoggenburg sind für den Swiss Location Award nominiert Das Chäserrugg Gipfelgebäude in Unterwasser, Jonnys Lion-Cave in Trübbach sowie der Krempel und die Migros Klubschule in Buchs dürfen sich Hoffnungen auf eine bedeutende Schweizer Auszeichnung machen. Die lokalen Anwärter auf den Swiss Location Award 2021 haben verschiedene Stärken vorzuweisen. Robert Kucera 12.05.2021, 05.00 Uhr

Seit 2016 zeichnet der Swiss Location Award als wichtigstes Gütesiegel der Eventbranche die besten Hotels, Restaurants, Kongress- und Eventlocations der Schweiz aus. Bis zum 31. Mai werden die für den Award nominierten Locations von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Dies ist aber nur ein Drittel der Bewertung. Dazu kommt noch die technische Beurteilung von www.eventlokale.ch und auch die Besucher der jeweiligen Locations dürfen sich beteiligen. Die offizielle Auszeichnung findet dann am Dienstag, 15. Juni, statt.

Das Besondere: Nominieren kann sich eine Location auch selber – was die regionalen Award-Anhänger jedoch überhaupt nicht nötig hatten. Eine Umfrage des W&O hat gezeigt: Sowohl das Chäserrugg Gipfelgebäude in Unterwasser als auch Jonnys Lion-Cave in Trübbach und der Krempel in Buchs wurden letztlich vom Swiss Location Award-Ausrichter angeschrieben. Sämtliche Nominierten haben ihre eigene Seite auf der Website www.eventlokale.ch. Neben diesem illustren Trio ist eine weitere Lokalität dafür nominiert worden. Die Migros Klubschule Buchs stand für Auskünfte jedoch nicht zur Verfügung.

«Wir wurden von der Nominierung überrascht», hält der Mediensprecher vom Chäserrugg Gipfelgebäude, Alex Singenberger, fest. Wie er versichert, erfolgte die Nominierung über die Gäste der Location auf 2262 Metern über Meereshöhe und äussert sich wie folgt:

«Die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste hören wir zwar immer wieder. Dass dies nun auch mit einer Nominierung für einen Award verbunden ist, freut uns natürlich.»

Die Aussicht vom Chässerrugg aus ist ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt. Bild: Hanspeter Schiess (Unterwasser, 5. August 2015)

Das Gefühl, eine Auszeichnung zu erhalten, kennen die Betreiber des Chäserrugg Gipfelgebäudes bestens. «Es wäre nicht das erste Mal», sagt Mediensprecher Singenberger auf Anfrage des W&O. Doch der Swiss Location Award wäre ein Novum. Er hält weiter fest, dass ein Award grundsätzlich der anerkennende Preis von guter Arbeit ist. Doch als Award-Jäger sieht man sich nicht, wie Alex Singenberger betont:

«Wichtiger ist, dass unsere Gäste zufrieden sind. Das ist am Schluss entscheidender als ein verliehener Award.»

Deshalb werde man auch keine Propaganda betreiben, um möglichst viele Stimmen zu erhalten.

Als Stärke des Chäserrugg Gipfelgebäudes erachtet Alex Singenberger zum einen die Architektur. Hier habe man in der Vergangenheit viele positive Rückmeldungen erhalten. Auf der anderen Seite herrscht ein bewusster Umgang mit Qualität im Service und in der Gästebetreuung. «Das steht im Vordergrund und ist auch den Gästen aufgefallen», sagt der Mediensprecher. Nicht zu unterschätzen, ist zudem der Standort. Die Aussicht vom Chäserrugg aus wertet die Location zusätzlich auf.

Award-Nominierungen sind für den Geschäftsinhaber von Jonnys Lion-Cave in Trübbach, Jonny Gauer, nichts Alltägliches. Deshalb freut er sich sehr darüber. Wie er festhält, lief es folgendermassen: «Der Award-Ausrichter ist auf uns aufmerksam gemacht worden und hat sich darauf bei uns gemeldet. Daraufhin haben wir unser Profil angelegt und so alles ins Laufen gebracht.»

Auszeichnungen konnte Jonny Gauer noch keine an die Wand hängen. Der Geschäftsinhaber sagt mit Stolz in seiner Stimme:

«Statt einem Award haben wir einen guten Ruf. Es spielen Bands bei uns, die treten üblicherweise nicht in so kleinen Locations auf.»

Die Mund-zu-Mund-Propaganda, so erklärt Gauer, funktioniere nicht nur bei den Bands, sondern auch bei den Gästen. Für den Swiss Location Award werde er aber keine aufdringliche Werbung machen. «Ich nehme den Award gerne an. Denn dieser ist eine Wertschätzung und stellt einen zusätzlichen Werbeeffekt dar.»

Freude über Nominierung zum Swiss Location Award 2021: Jonny Gauer, Geschäftsinhaber Jonnys Lion-Cave. Bild: Michel Canonica (Trübbach, 2. Oktober 2019)

Für die Location Jonnys Lion-Cave spricht, so äussert sich Jonny Gauer weiter, dass es nie langweilig werde. Denn die Räumlichkeiten sind auch ein Verkaufsladen für Deko-Material und Gauer kann hin und wieder einkaufen gehen und fügt hinzu_

«So gibt es immer etwas Neues zu sehen.»

Als grosses Plus bezeichnet der Geschäftsinhaber die Vielseitigkeit. Es gibt den Cave, wo Feststimmung herrscht und die Dezibelzahl nach oben schnellt. Im TwOne fühlen sich dann die Geniesser wohler. Entscheidend ist, dass beide Ambiente unter einem Dach Atmosphäre haben.

Der Krempel in Buchs muss sich bezüglich Atmosphäre nicht verstecken. Stefan Kradolfer, Vorstandsmitglied Verein Krempel, hält fest:

«Die ehemalige Teppichfabrik ist eine Lokalität mit Charme und speziellem Charakter.»

Als Stärke des Krempels bezeichnet er die Vielfalt des Programms und dass bereits namhafte Künstler den Weg nach Buchs gefunden haben.

Lokalität mit Charme: Hier punktet der Krempel in Buchs. Bild: PD (Buchs, 29. Oktober 2016)

Der Weg zum Award-Anwärter war dabei derselbe wie bei den anderen regionalen Lokalitäten. Wie Stefan Kradolfer versichert, sei die Initiative von Dritten, sprich zufriedenen Besuchern, ausgegangen. Daraufhin nahmen die Verleiher der Swiss Location Award mit dem Krempel Kontakt auf. Zum Swiss Location Award äussert sich Kradolfer wie folgt:

«Jetzt, wo wir nominiert sind, streben wir auch den Award-Gewinn an. So eine Auszeichnung ist immer eine Ehre, zumal der Award auf Rückmeldungen von Gästen basiert.»

Diese positive Bestätigung in Form eines Awards würde sich für das Team motivierend auswirken «und der Gesellschaft zeigen, wie wichtig der Krempel ist.»