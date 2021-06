Swiss Location Award: Zwei ausgezeichnete Betriebe aus der Region

Auszeichnung Swiss Location Award 2021: Gütesiegel «Ausgezeichnet» für zwei Betriebe aus der Region «Jonnys Lion-Cave» in Trübbach und der «Krempel» in Buchs erhielten die Note 8,9. Dies reichte für die zweithöchste Kategorie «Ausgezeichnet» der Swiss Location Award 2021 und somit zu Spitzenplätzen landesweit. Robert Kucera 16.06.2021, 15.10 Uhr

Lokalität mit Charme: Hier punktet der «Krempel» in Buchs. Bild: PD (Buchs, 29. Oktober 2016)

Für den Swiss Location Award 2021 wurden vier Lokalitäten der Region nominiert (der W&O berichtete). Nun stehen die Sieger und die Empfänger von Gütesiegeln in elf Kategorien fest. 27923 Veranstalter, Besucher und Locationfans haben zusammen mit einer unabhängigen Fachjury entschieden.

Der «Krempel» in Buchs positionierte sich unter den Top 15 von 85 Nominierten in der Kategorie Bars und Clubs und erhält das Gütesiegel «Ausgezeichnet». Dieselbe Auszeichnung darf «Jonnys Lion-Cave» in Trübbach in der Kategorie Eventräume und Partyräume entgegennehmen. Die Wartauer Lokalität ist unter den Top 20 der Schweiz.

Darf sich über ein «Ausgezeichnet» freuen: Jonny Gauer, Geschäftsinhaber «Jonnys Lion-Cave». Bild: Michel Canonica (Trübbach, 2. Oktober 2019)

Für das Gütesiegel «Empfohlen» reichte es dem «Chäserrugg Gipfelgebäude» in Unterwasser in der Sparte Hochzeitslocations und der Klubschule Buchs bei den Meetinglocations und Sitzungszimmern.