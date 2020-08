«Noch nie so viel Frühlingshonig»: Aussergewöhnliches Jahr für die Werdenberger Imker An bestimmten Standorten im Werdenberg erzielten die Bienen dieses Jahr ausserordentlich hohe Erträge. Katharina Rutz 21.08.2020, 11.18 Uhr

Die Imker der Region sprechen von aussergewöhnlichen Erträgen in der diesjährigen Honigernte. Bild: Urs Bucher

«Diesen Frühling gab es für die Imker sehr viel Honig», oder: «Schweizer Imker jubeln über Rekordjahr», heissen die Schlagzeilen in nationalen Medien. Und wie war das Honigjahr im Werdenberg? Die Aussagen der Imker gehen auseinander: von durchschnittlich bis aussergewöhnlich. Je nach Standort gab es ganz unterschiedliche Erntemengen.

Sonnige Tage und kalte Nächte verlängerten die Blüte

Was aber einen speziellen Einfluss auf das Honigjahr hatte, war das diesjährige Frühlingswetter. Die warmen, sonnigen Tage bei gleichzeitig kalten Nächten verlängerten die Blüte der Pflanzen. «Durch Abkühlung in der Nacht war die Trachtzeit der Kirsch- und Obstbäume, aber auch der Blumen in den Wiesen anhaltend. Die Bienen konnten wirklich sehr lange Nektar sammeln», sagt beispielsweise Hans-Peter Hagmann, Präsident des Bienenzüchtervereins Werdenberg aus Sevelen.

Auch Hans Oppliger, Fachmann für die Bienenhaltung am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez bestätigt dies:

«Ich hatte noch nie so viel Frühlingshonig an den Hanglagen.»

In der Ebene allerdings sei die Bise einem hohen Honigertrag nicht förderlich gewesen. Lorenz Huber, Profiimker aus Gams, ist mit der Honigernte ebenfalls zufrieden:

«Das Wetter war im Frühjahr optimal, ohne Spätfröste und Schlechtwetterphasen.»

Drei statt zwei Mal Honig geerntet

So konnte der Frühlingshonig auch aussergewöhnlich früh geerntet werden. Einzelne Imker schleuderten bereits Ende April. Aber auch die Ernten Mitte Mai waren noch früh im Vergleich zu einem normalen Jahr. «Es gab also Imker, die konnten drei Mal schleudern», so Huber. Normalerweise wird zwei Mal im Jahr geschleudert, zunächst der Frühlingshonig und dann der sogenannte Blatt- oder Waldhonig.

Der Sommer war bei Hans Oppliger «durchschnittlich». Der Regen machte den Bienen immer wieder einen Strich durch die Rechnung, wollten sie Blatt- oder Waldhonig ernten. Diesen Honig produzieren die Bienen aus dem Honigtau, also den Ausscheidungen der Blattläuse. Ein Regen wäscht diese allerdings jeweils weg.

Auch in höheren Lagen waren Bienen erfolgreich

Während also Hans Oppliger eine durchmischte Bilanz zieht und Lorenz Huber von einem «sehr guten» Jahr spricht, schätzt Hans-Peter Hagmann, dass «das Honigjahr in die Geschichte eingehen wird.»

Auch die Linde habe aussergewöhnlich lange geblüht und danach habe ohne grosse Lücke der Eintrag von Wald- und Blatthonig begonnen, beschreibt er. Auch in höheren Lagen waren seine Bienen sehr erfolgreich im Honigsammeln. «Bei meinem Bienenstand auf 1000 m. ü. M. konnte ich das erste Mal in den zehn Jahren Frühlingshonig schleudern», sagt er.

Bei ihm liege der Ertrag im Durchschnitt pro Volk bei rund 35 Kilogramm Honig, im Vergleich dazu waren es im Vorjahr lediglich 12 Kilogramm pro Volk. Auch die Honigqualität sei besonders gut, sagen Hans-Peter Hagmann und Lorenz Huber. «Das bestätigen Kunden, die vor allem Honig aus der Region bevorzugen», freut sich Hans-Peter Hagmann.