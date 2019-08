2018 betrug der Ausländeranteil im Werdenberg 31,8 Prozent Die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung im Wahlkreis Werdenberg ist 2018 weiter angestiegen. Heini Schwendener

Die ständige Wohnbevölkerung des Wahlkreises Werdenberg Ende des vergangenen Jahres belief sich auf 39'193 Personen. (Bild: Heini Schwendener)

507'697 Personen lebten 2018 im Kanton St.Gallen, 0,6 Prozent mehr als 2017. Im gleichen Ausmass wie im Schweizer Durchschnitt (+0,8 Prozent) hat sich die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung im Werdenberg vergrössert, von 38'876 (2017) auf 39'193 (2018). Diese und viele weitere Zahlen hat die kantonale Fachstelle für Statistik präsentiert. Ihre Auswertung basiert auf der nationalen Statistik der definitiven Zahlen für die Bevölkerung und die Haushalte per Ende 2018.

Wachstum in allen Gemeinden

Alle acht Wahlkreise des Kantons wiesen 2018 ein Bevölkerungswachstum aus, nicht aber alle der 77 St.Galler Gemeinden: 21 verbuchten ein leichtes Minus, bei 6 blieb der Wert unverändert, die restlichen 50 haben zugelegt. Im Wahlkreis Werdenberg stieg die Zahl der ständigen Wohnbevölkerung innert Jahresfrist in allen sechs Gemeinden an, wenn auch in Wartau nur um eine einzige Person. Zum Bevölkerungswachstum im Kanton St.Gallen haben Schweizerinnen und Schweizer (+0,4 Prozent) sowie die ständige ausländische Wohnbevölkerung (+1,2 Prozent) beigetragen.

38,9 Prozent nicht in einer Landeskirche

Der Ausländeranteil im Wahlkreis Werdenberg betrug Ende des vergangenen Jahres 31,8 Prozent. In Relation zur Bevölkerungszahl am meisten Ausländerinnen und Ausländer zählte Ende 2018 die Gemeinde Sevelen mit 40,1 Prozent, gefolgt von Buchs (39 Prozent), Sennwald (31,6 Prozent), Wartau (30,5 Prozent), Gams (22,2 Prozent) und Grabs (18,6 Prozent). 38,9 Prozent der im Werdenberg wohnenden Personen gehören nicht einer der beiden Landeskirchen an, sind also weder reformiert noch katholisch.