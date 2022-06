Restaurant «Iguana» Sevelen ist geschlossen

Aus und vorbei Schluss mit der Gastronomie: Brüderpaar nimmt Abschied vom «Iguana» in Sevelen – aus dem Restaurant entstehen zwei Wohnungen Das «Iguana» öffnete zum letzten Mal die Türen. Eine Ära des berühmten Rindsfilets mit überbackener Kräuterbutter und Rindstatars geht zu Ende. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Abschied vom Iguana Bar-Restaurant: Die Brüder Andreas und Karl Weber haben zusammen 71 Jahre Gastroerfahrung. Bild: Lukas Hohmeister

Von 100 auf 0: Während mehreren Monaten war das Bar-Restaurant Iguana voll ausgebucht. Fast täglich wurden in der vier Quadratmeter kleinen Küche 60 Gerichte für hungrige Gäste zubereitet. Am Samstag vor zwei Wochen öffneten die gelernten Köche und Betreiber Andreas und Karl Weber zum letzten Mal die Türen ins «Iguana». Vorerst sei mit der Gastronomie Schluss. In Zukunft wollen sich die Brüder auf anderes konzentrieren.