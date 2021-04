Auktion Rarität: Der Rolls-Royce einer Prinzessin kann erworben werden Mehrere Oldtimer eines Vaduzer Treuhänders, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, werden in einer privaten Auktion versteigert. Dorothea Alber 22.04.2021, 15.49 Uhr

Unter anderem dieser Rolls-Royce aus dem Jahr 1933 soll in einer privaten Auktion den Besitzer wechseln. Bild: Screenshot, Sotheby's

Das Auktionshaus Sotheby’s versteigert eine Reihe von Oldtimern, die ganz klar aus Liechtenstein kommen, wie das Angebot auf der Website des Auktionshauses zeigt. Dabei handelt es sich um mindestens 26 Autos aus der aussergewöhnlichen und bekannten Rolls-Royce-Sammlung eines Liechtensteiner Treuhänders – wie auch ein Vergleich der Kennzeichen bestätigt.

Unter den Hammer kommt in der privaten Auktion zum Beispiel der Rolls-Royce Phantom II Special aus dem Jahr 1933. Laut Sotheby’s beläuft sich der Preis des Wagens auf 1,3 bis 1,75 Millionen Franken.

Ein weiteres besonderes Stück, das zum Verkauf steht, ist der Rolls-Royce Phantom IV, der einst Prinzessin Margaret von England gehörte. Das Wappen der Windsors schmückt das Wagendach, während auf dem Kennzeichen die Initialen der Prinzessin prangen. Weltweit soll es davon nur 18 Stück geben.

Treuhänder trennt sich auch von «Tresorgebäude»

Der Treuhänder trennt sich aber nicht nur von einigen Oldtimern aus seiner Sammlung, sondern auch von jenem Gebäude in Liechtenstein, in welchem die edlen Sammlerstücke untergebracht sind. Das Gebäude steht regulär zum Verkauf. So führt ein bekannter Immobilienmakler das «luxuriöse Sicherheitsgebäude für besondere Werte» in seinem Angebot an Immobilien. Die Gesamtfläche beträgt laut Website des Immobilienunternehmens 5265 Quadratmeter.

Das Hochsicherheitsgebäude sei nicht nur ideal für Kunstsammlungen, sondern auch für Sammler edler Fahrzeuge, wie die Objektbeschreibung verrät.

Vorerhebungen wegen Untreue und Geldwäscherei

Das Besondere an der geplanten privaten Versteigerung und dem Verkauf des Gebäudes: Gegen den Rechtsanwalt und Treuhänder läuft noch immer ein Ermittlungsverfahren in Liechtenstein. Es finden gerichtliche Vorerhebungen wegen des Verdachts der Delikte der Untreue und der Geldwäscherei statt, wie die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein auf Anfrage bestätigt. «Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes und des grossen Umfanges der auszuwertenden Unterlagen kann keine Prognose gemacht werden, bis wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden», erklärt der leitende Staatsanwalt Robert Wallner auf Anfrage.

Der entscheidende Tipp, der die Erhebungen ins Rollen brachte, kam von der Liechtensteiner Bank des Treuhänders. Sicher ist, dass es in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr zu einer Hausdurchsuchung beim Treuhänder gekommen ist. Der Geschäftsführer der Liechtensteinischen Treuhandkammer, Ivo Elkuch, bestätigte auf Anfrage bereits im vergangenen Jahr: «Die Disziplinarorgane der Treuhandkammer untersuchen in diesem Fall.» Für weitere Auskünfte verwies Elkuch auf die Staatsanwaltschaft.

Anwalt betont: «Sämtliche Vorwürfe sind haltlos»

«Es liegt gegen unseren Mandanten nach wie vor keine Anklage vor», sagte der Anwalt des Treuhänders auf Anfrage. «Sämtliche Vorwürfe gegen meinen Mandanten sind haltlos, was das Ermittlungsverfahren auch ergeben wird», fügt er hinzu. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Anwalt des Treuhänders reagierte auf die Anfrage mit einem Abmahnschreiben und der klaren Aufforderung, den Namen der Person nicht zu nennen. Er wies auch auf Schadensersatz- und Feststellungsansprüche hin, falls ein Beitrag über den Mandanten erscheinen sollte.