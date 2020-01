Aufs schneebedeckter Strasse in ein anderes Auto gerutscht Ein Totalschaden an beiden Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls bei winterlichen Strassenverhältnissen, der sich am Sonntag im liechtensteinischen Steg ereignete. 20.01.2020, 14.45 Uhr

An beiden Autos entstand Totalschaden. Bild: Landespolizei

(wo) Am Sonntag ereignete sich im Steg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Mann fuhr mit seinem Auto, in dem sich drei weitere Personen befanden, gegen 14.30 Uhr auf der Hauptstrasse «Grosssteg» talwärts.

Frontal kollidiert

Dabei kam er auf der vereisten und schneebedeckten Strasse ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stiess er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die Liechtensteinische Landespolizei am Montag berichtete. Zwei Personen wurden beim der Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.