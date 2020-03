Der Führungsstab der Region Werdenberg ruft zur Spende von Schutzmaterial auf Um einen allfälligen Engpass zu vermeiden, wird bei Privaten und Unternehmen nicht benötigtes Material durch den Zivilschutz eingesammelt. 24.03.2020, 13.48 Uhr

Die Zivilschutzorganisation wird Schutzmaterial-Spenden von Betrieben und Privaten einsammeln. Bild: Heini Schwendener

(pd) Die Zahl der am neuartigen Corona-Virus Covid-19-Erkrankten steigt schweizweit weiter an. Die Lage entwickelt sich sehr dynamisch. Die Arztpraxen, Alters- und Pflegeheime in der Region Werdenberg sowie das Spital Grabs sind aktuell noch Herr der Lage. Die grösste Herausforderung ist derzeit die Versorgung mit Schutzmaterial.