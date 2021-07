Megawatt erhält Goldene Schallplatte

Auf Erfolgskurs 1,5 Jahre nach erstem Auftritt 10'000 Alben verkauft: Goldene Schallplatte für Megawatt Am vergangenen Wochenende begeisterte die Schweiz-Liechtensteinische Mundartrockband Megawatt beim ausverkauften Kleinstadt Open Air Fans in Walenstadt Fans aus der ganzen Schweiz. Während der Show wurde die Band um den Seveler Frontmann Thomas Graf von ihrer Produktionsfirma Hitmitt mit der goldenen Schallplatte für 10'000 Stück verkaufte Alben überrascht. Mirjam Kaiser 13.07.2021, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während ihres Konzerts des Kleinstadt Open Air Walenstadt erhielten die Mundartmusiker ihre goldene Schallplatte. Bild: Facebook Megawatt

Der physische Preis besteht aus einer eingerahmten und vergoldeten Schall­platte für jeden Musiker, die sie zu Hause aufhängen können. «In unserem Bereich ist diese Auszeichnung gleichbedeutend wie die Qualifikation in die EM-Achtelfinals», scherzt Thomas Graf. Jeder Musiker dürfe zu Recht stolz darauf sein.

Überraschung ist gut gelungen

Überreicht wurde der Preis von Freddy Scherrer der Kultrockband Gotthard. «Unserem Management ist die Überraschung am Samstag sehr gut gelungen», sagt Frontsänger Thomas Graf freudestrahlend. «Die goldene Schallplatte ist eine riesige Wertschätzung», freut sich der Musiker. Besonders im Hinblick darauf, dass es mittlerweile sehr wenige Künstler seien, die es schaffen, mit einem Album den Goldstatus zu erreichen.

Besonders während der Produktion des Albums im 2019/2020 hätte er «bestimmt noch nicht» damit gerechnet, nach 1,5 Jahren bereits eine goldene Schallplatte in den Händen zu halten. Nachdem das Débutalbum von Megawatt nun aber seit 64 Wochen in den Schweizer Album-Charts ist, sei er davon ausgegangen, dass einige CDs gekauft wurden, so Thomas Graf.

«Aber wie viele, das wussten wir nicht.»

Megawatts Débutalbum «Megawatt», das direkt in die Top Ten einstieg, befindet sich mittlerweile seit 64 Wochen in den Top 50 der Schweizer Album-Charts aktuell auf Platz 25. Bei den Swiss Music Awards 2021 räumte die Band ab und durfte den Betonklotz in der Kategorie «Best Breaking Act» entgegennehmen. Bald soll das zweite Album der Mundartrocker erscheinen.