Auf dem Bahnhof Sargans wurden zwei Koffer voll mit mutmasslichem Diebesgut sichergestellt Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben am Bahnhof Sargans drei Männer angehalten. Der Inhalt ihrer Koffer war verdächtig.

Ein Teil der Sachen, welche die Eidgenössische Zollverwaltung bei den drei Männern sichergestellt hat. (Bild: EZV)

(wo) Zwei Georgier und ein Armenier warteten mit zwei Koffern am Bahnhof Sargans als EZV-Mitarbeitende sie kontrollieren wollten. Eine Person versuchte zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestoppt werden. In den beiden Koffern fanden die EZV-Mitarbeitenden mutmassliches Diebesgut, wie die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Medienmitteilung schreibt.

Personen und Diebesgut der Polizei übergeben

Unter dem mutmasslichen Diebesgut sind mehrere Jacken, Hosen, T-Shirts, Rasierklingen, Speicherkarten und Sackmesser. Die Sachen war zum Teil noch originalverpackt, die Preisschilder oder Ladenetiketten wurden jedoch entfernt. Eine Person war wegen Ladendiebstahls polizeilich bekannt. Die drei Personen sowie das mutmassliche Diebesgut wurden der Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befindet sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So wird die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.