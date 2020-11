Auch Nikolaus ist im Homeoffice: Die Besuche bei den Familien fallen dieses Jahr in der Region mehrheitlich aus Die St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs sowie die St.Nikolaus-Aktion Gams verzichten dieses Jahr auf jegliche Besuche. Die Klausgruppe Sax wartet die Entwicklung noch bis kurz davor ab. Katharina Rutz 04.11.2020, 12.00 Uhr

Schon länger ist der Chlauseinzug an der Bahnhofstrasse Buchs (hier ein Bild aus dem Jahr 2016) von der St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs abgesagt worden. Corinne Hanselmann

Dieses Jahr wird man wohl den Nikolaus mit seinem Schmutzli und dem Esel selten bis gar nicht auf den Strassen der Region antreffen. Die Coronasituation zwingt auch ihn, höchstens aus dem «Homeoffice» heraus aktiv zu sein, um den Kindern möglicherweise doch noch ein kleines Nikolauserlebnis ermöglichen zu können. Lassen wir uns überraschen. Die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs auf jeden Fall macht sich bereits Gedanken über eine mögliche Alternative zu den traditionellen Besuchen bei Familien.

Die St. Niklausvereinigung verfügt schon lange über ein Schutzkonzept und obwohl rasch klar war, dass der traditionelle St. Niklauseinzug als Grossanlass dieses Jahr nicht stattfinden kann, sollte die feierliche Aussendung in der Katholischen Kirche Buchs mit Musik und St. Niklausgeschichte trotzdem am 29. November stattfinden. Auch für Familienbesuche hätte ein Schutzkonzept bestanden. Einige Anmeldungen lagen der St. Niklausvereinigung bereits vor.

Doch die neusten Entwicklungen in der Coronasituation hat nun alles verunmöglicht. «Wir können unter den aktuellen Voraussetzungen nicht mehr verantworten, unsere Aktivitäten durchzuführen», sagt Josef Birchmeier von der St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs.

«Wenn sich die eigenen Mitglieder nicht wohlfühlen, macht das Ganze keinen Sinn.»

Ein Restrisiko bleibt immer Man könne nicht garantieren, dass sich niemand mit Corona infiziere, ein Restrisiko bleibe immer. «Wichtig ist, dass wir weder die Gesundheit der Familien noch diejenige unserer Mitglieder aufs Spiel setzen wollen», so Josef Birchmeier. Gerade auch die Frauen, welche die Männer schminken, seien in einem gewissen Alter. «Und geschminkt dann eine Maske anzuziehen, geht ja auch nicht», sagt Josef Birchmeier. Zum Risiko kommt also noch ein erheblicher Mehraufwand für die Organisation.

Weiter hätten auch viele Vereine ihre Anlässe ohnehin bereits abgesagt, die vielen Anfragen der Heime seien auch hinfällig geworden. «Und oft feiern mehrere Familien zusammen den Nikolausabend, oder zusammen mit Grosseltern und somit befinden sich rasch zu viele Leute an einem Ort», erklärt Josef Birchmeier. Er betont:

«Wir organisieren unsere Aktivitäten lieber nächstes Jahr wieder richtig, so dass wir auch dahinter stehen können!»

In Buchs, Grabs und Gams müssen die Kinder dieses Jahr definitiv auf den Nikolaus verzichten. Corinne Hanselmann

Auch in Gams konsequent alles abgesagt

Die St. Nikolaus-Aktion Gams hat sich ebenfalls entschieden, alle Anlässe konsequent abzusagen. «Wir haben dieses Jahr keine Saison und dies zum Schutz aller Beteiligten», sagt Sandro Berger von der Gamser St. Nikolaus-Aktion. Es wird also auch in Gams keine Besuche bei Familien, in Kindergärten, Schulen oder Heimen geben. Auch in Gams hat man sich zunächst noch einen Anlass in der Kirche überlegt, die Idee nun aber verworfen. «Wir sind konsequent», so Sandro Berger.

Wie sollte man das den Kindern auch erklären, dass der Samichlaus wohl in der Kirche ist, aber dann am Abend doch nicht nach Hause kommen kann.

Die Organisation hätte der St. Nikolaus-Aktion Gams ebenfalls Schwierigkeiten bereitet. Beim Planungshöck wären bis zu 60 Personen anwesend gewesen. Rund 20 Personen kommen jeweils beim Schminken und Ankleiden zusammen.

Die Klausgruppe Sax möchte mit ihrer Entscheidung noch abwarten, ob sie auf Tour gehen wird oder nicht. Corinne Hanselmann

Die Klausgruppe Sax hat sich noch nicht definitiv entschieden, ob Besuche stattfinden oder nicht. «Wir warten laufend die Bestimmungen des Bundes ab und können daher bis kurz davor auch noch nicht sagen, ob wir dieses Jahr überhaupt auf Tour gehen können», so Bruno Hagmann von der Klausgruppe Sax. «Wir halten die Familien auf unserer Webseite auf dem Laufenden.»

Familien werden schriftlich informiert

Die Familien, die bisher jeweils einen Nikolausbesuch hatten, sollen schriftlich informiert werden. Ausserdem informieren die Klausgruppe Sax und die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs auf ihren Webseiten. Letztere kündigt dort bereits eine Videobotschaft vom St. Niklaus für die Kinder an, die nächstens aufgeschaltet werden soll.