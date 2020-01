Auch in Gams, Buchs und Werdenberg: Alkohol am Steuer und fehlende Fahrausweise Insgesamt 13 Auto- und Mofafahrer hat die Kantonspolizei St.Gallen zwischen Freitag und Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Fünf davon wurden in der Region Werdenberg erwischt. 20.01.2020, 14.10 Uhr

Fünf fehlbare Lenker wurden von der Polizei in der Region Werdenberg erwischt. Bild: Susann Basler

(wo) Am Freitagabend gingen der Kantonspolizei St.Gallen in Gams zwei Verkehrssünder ins Netz. Um 18.14 Uhr wurde ein 63-jähriger Mofafahrer als fahrunfähig eingestuft. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, und sein Führerschein wurde ihm angenommen.

Um 21.05 Uhr geschah dasselbe bei einem 21-jähriger Autolenker, dessen ausländischer Führerausweis für die Schweiz aberkannt wurde.

Drei Fälle in Werdenberg und Buchs

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr stellte die Polizei bei der Kontrolle einer 37-jährigen Autofahrerin in Werdenberg fest, dass sie nicht mehr fähig war, ein Auto zu lenken. Bei ihr wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und sie musste den Führerausweis abgeben.

In der Nacht auf Montag gingen der Polizei in Buchs zwei Sünder ins Netz. Am Sonntagabend um 22.20 Uhr musste ein 28-jähriger Autofahrer seinen Führerausweis abgeben und zur Blut- und Urinprobe antreten. Am Montag um 0.10 Uhr wurde eine 37-jährige Autolenkerin als fahrunfähig beurteilt und ihr wurde der ausländische Führerausweis für die Schweiz aberkannt.