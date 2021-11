Einfach traumhaft: Gala-Show des SC Flös Buchs

Artistic Swimming «Abwechslungsreiche und spannende Show»: Wenn Träume Schwimmen lernen Knapp 45 Schwimmerinnen zwischen sechs und 18 Jahren glänzten an der Gala des SC Flös Buchs mit ihren Aufführungen im Wasser. Jessica Jütz 15.11.2021, 18.27 Uhr

Am Wochenende fand die jährliche Gala-Show im Artistic Swimming des SC Flös Buchs statt. Dabei erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Reise durch die Welt der Träume – den «Traumweihern».

Die Flöserinnen präsentierten ein breit gefächertes Programm aus Wettkampf- und spezifisch für die Gala einstudierten Showküren.

In Computer-Animation Träume vorgestellt

Die Vorstellung wurde inhaltlich in verschiedenen Träumen dargestellt. Von einer Reise in die Fantasie, über einen Albtraum, zu Stars, bis hin zur Liebe war alles dabei, was man sich vorstellen kann. Die verschiedenen Träume wurden jeweils durch eine Computer-Animation vorgestellt und miteinander verbunden. Die gesamte Sparte des Artistic Swimmings war in der Aufführung involviert. Die knapp 45 Schwimmerinnen zwischen sechs und 18 Jahren zeigten alle ihr Bestes, unterstützt von den Trainerinnen, Helferinnen und Helfern.

Insgesamt gab es drei Aufführungen. Eine am Freitagabend und zwei am Samstag. Der SC Flös Buchs konnte sich über zahlreiche Besucher freuen und diese in den Bann der Träume ziehen. Im Grossen und Ganzen kam von den Zuschauern ein positives Feedback. «Es war eine abwechslungsreiche, nicht zu lang gezogene und spannende Show, die mich zum Wiederkommen animiert», äusserte sich Matilda Wunderlin, ehemalige Schwimmerin vom SC Flös Buchs.

Ein langersehntes Wiedersehen

Da die letztjährige Gala aufgrund der Covid-19-Situation nicht stattfinden konnte, wurde die diesjährige Veranstaltung von der Mehrheit der Involvierten sowie Besuchern umso mehr geschätzt. Denn nach der Aufführung gab es jeweils noch Verpflegung in der Festwirtschaft, wo sich Mitwirkende mit Besuchern und auch ehemalige Vereinsmitglieder miteinander austauschen und den Abend oder den Nachmittag geniessen konnten. «Ich fand es sehr schön, nach so langer Zeit wieder einmal die altbekannten Gesichter der Ehemaligen und Aktiven zu sehen», erzählt Martina Zufferey, ebenfalls eine ehemalige Athletin.

Der Verein darf ein positives Fazit ziehen. Die diesjährige Artistic Swimming Gala des SC Flös, so war nach den Aufführungen vom Publikum zu vernehmen, sei ein grossartiges Erlebnis gewesen.