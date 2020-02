Arno Rissi wird neuer Präsident der Kesb Werdenberg Die Delegiertenversammlung des Zweckverbands Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Werdenberg hat den Nachfolger von Patrik Terzer gewählt. Aktualisiert 03.02.2020, 15.49 Uhr

Arno Rissi, neuer Präsident der Kesb Werdenberg Urs Baerlocher

(pd/kru) Arno Rissi übernimmt die Leitung der Kesb Werdenberg am 1. März. Rissi wirkt bereits seit Oktober 2013 als Behördenmitglied bzw. seit Juli 2017 als Vizepräsident der Kesb Werdenberg. Der bisherige Präsident, Patrik Terzer, wechselt Ende Februar in die Kantonshauptstadt und übernimmt das Präsidium der Kesb St.Gallen. Patrik Terzer war seinerzeit per 1. August 2012 zum Präsidenten der am 1. Januar 2013 neu startenden Kesb Werdenberg gewählt worden.