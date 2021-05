Caritas hilft bei Armut im Werdenberg sofort

Armut «In Notfällen fliesst sofort Geld»: Die Caritas hat letztes Jahr 82 Haushalte aus der Region Werdenberg beraten Die mit Corona verbundene Kurzarbeit und damit tieferen Löhne sowie Stellenabbau in Gewerbe, Handel und Industrie hätten die Lage zahlreicher Familien und Einzelpersonen innert kurzer Zeit dramatisch verschlechtert, erklärt Lorenz Bertsch, Leiter der Caritas-Regionalstelle in Sargans.

16.05.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kleiner Lohn, grosse Sorgen: Die Caritas hat 2020 zahlreiche Menschen in der Region beraten. PD

(dea/ab) «Im letzten Jahr haben wir total 82 Haushalte aus der Region Werdenberg beraten, davon waren 27 Schuldenberatungen und 55 Sozialberatungen.» Das sagt Lorenz Bertsch, der für die Region verantwortliche Caritas-Stellenleiter auf Anfrage. In der Region Sarganserland waren es 113 Beratungen der Fachstelle, welche für die beiden Regionen tätig ist.

Lage hat sich innert kurzer Zeit dramatisch verschlechtert

Wie aus dem kürzlich erschienenen Jahresbericht 2020 der Caritas St. Gallen Appenzell hervorgeht, traten bei vielen Familien bedingt durch weniger Lohneinnahmen so grosse finanzielle Schwierigkeiten auf, dass sie die Wohnungsmieten, die Krankenkassenprämien, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Gebrauchs nicht mehr bezahlen konnten, weiss Lorenz Bertsch.

«In solchen Fällen haben wir finanzielle Überbrückungshilfe gewährt.»

Konkret haben von Armut betroffene Menschen auf unbürokratische Art Geld erhalten, um wenigstens ihren Lebensbedarf decken zu können.

«In Notfällen muss sofort Geld fliessen», betont er. Personen und Personengruppen, welche die Unterstützung von Fachleuten der Caritas-Regionalstellen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell in Anspruch genommen haben, werden von diesen bei Bedarf weiter betreut, beispielsweise durch Sozial- und/oder Schuldenberatung.

Arbeitsverhältnisse auf Abruf ergeben Schwierigkeiten

Der Grossteil der auf Abruf Angestellten habe kein garantiertes Minimum an Arbeitsstunden und müsse trotzdem jederzeit verfügbar sein. Brauche der Arbeitgeber sie nicht, biete er sie nicht auf. Kündigen müsse er ihnen nicht.

Leere Hosentaschen: Die Coronapandemie hat die Situation für einige Menschen drastisch und schnell verschlechtert.

Martin Ruetschi / KEYSTONE

Trotz diverser Coronahilfspakete von Bund und Kanton war im vergangenen Jahr eine grosse Gruppe von Menschen auf Unterstützung angewiesen. Das hält Lorenz Bertsch, Leiter der Regionalstelle Sargans, im eben erschienenen Jahresbericht 2020 der Caritas St. Gallen-Appenzell fest. «Mittels finanzieller Überbrückungshilfen für ausstehende Krankenkassenprämien, Mietzinsrechnungen oder mit Lebensmittelgutscheinen half die Caritas St. Gallen-Appenzell vielen Menschen durch die ärgste Not», schreibt er.

25 Prozent fallen in die Altersgruppe zwischen 41 und 50 Jahren

Eine zentrale Rolle hat im letzten Jahr die Pandemie gespielt. «Auch hier in der Region wurden von uns insbesondere Arbeitende aus Tieflohnbranchen wie der Gastronomie, des Reinigungsgewerbes, des Detailhandels und der industriellen Fliessbandarbeit unterstützt», erklärt er auf Anfrage.

Vom Geschlecht her setzt sich die Klientel der Regionalstelle Sargans im Bereich der Sozialberatung aus 67 Prozent Frauen und 33 Prozent Männern zusammen. Interessant ist die Statistik auch bezüglich Altersklassen. So waren 39 Prozent der Klientel der Sozialberatung in Sargans zwischen 31 und 40 Jahre alt. Weitere 25 Prozent waren 41 bis 50 Jahre alt.

Männer doppelt so häufig betroffen wie Frauen

Neben den Sozialberatungen bietet die Caritas schweizweit Schuldenberatungen an. Auch diese sind überaus gefragt, selbst wenn die Zahlen eine sinkende Tendenz aufweisen. Im Jahr 2020 wurde die Sozialberatung in Sargans zu 39 Prozent von Familien, zu 27 Prozent von Alleinerziehenden und zu 26 Prozent von Alleinstehenden beansprucht. Bei der Schuldenberatung waren 48 Prozent der Klientel in Sargans alleinstehend und 22 Prozent Paare ohne Kinder.

Lorenz Bertsch, Leiter der Caritas-Regionalstelle in Sargans. PD

Vom Geschlecht her setzt sich die Klientel der Regionalstelle Sargans im Bereich der Sozialberatung aus 67 Prozent Frauen und 33 Prozent Männern zusammen. Die Klientel der Schuldenberatung ist in Sargans ausgeglichen. So sind 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer. Interessant ist die Statistik auch bezüglich Altersklassen. So waren 39 Prozent der Klientel der Sozialberatung in Sargans zwischen 31 und 40 Jahre alt. Weitere 25 Prozent waren 41 bis 50 Jahre alt. Die gleichen Altersgruppen machen auch den Hauptanteil der Klientel der Schuldenberatung aus.

Sozialversicherungen decken viele Fälle nicht ab

Welche Personen sind es genau, die bei der Caritas St. Gallen-Appenzell Unterstützung suchen? Drei Beispiele sind im Jahresbericht 2020 erwähnt. Es kann die vierköpfige Familie sein, die schon vor der Coronakrise am Existenzminimum lebte. Es kann die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern sein, die sich mit Gelegenheitsarbeiten durchkämpft, auf Stundenbasis arbeitet und mit einem derart niedrigen Lohn zurechtkommen muss, dass sie sich jede Woche fragt, ob die Finanzen für den Einkauf der Lebensmittel genügen.

Es kann aber auch die Familie sein, deren Kinder immer auf der Strasse spielen. So oft, dass die Nachbarn sich schon manchmal gefragt haben, ob denn niemand zu diesen Kindern schaue.

Tieflohnbranchen in einer heiklen Situation

Den steigenden Fallzahlen der Caritas St. Gallen Appenzell seit 2012 liegt auch der Umstand zugrunde, dass die Sozialversicherungen sich stark an einer unbefristeten Vollzeitstelle orientieren. «In Tieflohnbranchen sind hingegen befristete Arbeitsverträge oder Arbeit auf Abruf im Stundenlohn weit verbreitet. Solche Arbeitsverhältnisse bieten keinerlei Sicherheiten», heisst es im Jahresbericht der Caritas weiter.