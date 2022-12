Gross-Brocki Buchs sucht neue Geschäftsräume

Auswandern «In Amerika tut man alles, um zu überleben»: 78-jähriger Ostschweizer über seine Bäckerei und sein Leben in den USA

Vor 50 Jahren wanderte der Rheintaler Erwin Tiziani nach Amerika aus. Er spricht über sein Leben in Kalifornien und erklärt, warum er das «St.Galler Tagblatt» täglich liest und wie er sein Geschäft aufgebaut hat. Der Bäcker verrät auch, was die Amerikaner besonders mögen und was ihnen weniger schmeckt.