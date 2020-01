Arbeitsmarkt im Werdenberg: Der Industrieboom flacht etwas ab

Die Zahlen der Arbeitslosen und Stellensuchenden verringerten sich in der Region Werdenberg 2019 überdurchschnittlich stark. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Sargans ist für die Wahlkreise Werdenberg und Sarganserland zuständig. In seinem Einzugsgebiet hat sich innert Jahresfrist die Zahl der Arbeitslosen um 9 Prozent verkleinert, von 778 im Dezember 2018 auf 708 im Dezember 2019. Im Vorjahr war das Minus mit 10,7 Prozent gar noch etwas grösser. Die Zahl der Stellensuchenden sank in den beiden Wahlkreisen um 1,2 Prozent von 1357 auf 1341 (2018: -3,6 Prozent). Betrachtet man nur die Region Werdenberg, so waren die Rückgänge der beiden Werte noch grösser. Bei den Stellensuchenden gab es ein Minus von 4,1 Prozent, bei den Arbeitslosen sogar ein Minus von 11,1 Prozent. Die Werdenberger Werte sind auch viel besser, also die kantonalen. Jene registrierten ein Minus von 1,8 Prozent (Arbeitslose) beziehungsweise ein Plus von 1,5 Prozent (Stellensuchende). Urs Greuter, Leiter des RAV Sargans, bezeichnet das Werdenberg als wirtschaftlich stabil mit einem starken Arbeitsmarkt, der sich auch im vergangenen Jahr erfreulich entwickelt habe. Der RAV-Leiter sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: «Der Boom in der Industrie hat aber wohl eine Sättigung erreicht, jedoch ist keine Trendwende sichtbar.»