Arbeiterumfrage 2021 dürfte knorzig werden: Die Auswirkungen von Covid-19 stimmen viele Unternehmen in der Region Werdenberg etwas pessimistisch Wegen der Auswirkungen von Covid-19 sind die Aussichten der regionalen Wirtschaft nach positiven Jahren momentan nur verhalten. Bei Löhnen, Investitionen und neuen Arbeitsplätzen sind sie deshalb zurückhaltend. Thomas Schwizer 11.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In verschiedenen Branchen ist die Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen der Coronapandemie im Hinblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 gross. Bild: Simon Bernhardsgrütter

Offenbar haben viele Unternehmen in der Region Sarganserland-Werdenberg alle Hände voll zu tun, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen gut meistern zu können – vielfach in Zusammenhang mit den Auswirkungen von Covid-19. Das ist eine mögliche Erklärung für den vergleichsweise geringen Rücklauf bei der jährlichen Befragung des Arbeitgeberverbandes Sarganserland-Werdenberg bei seinen Mitgliedern.

Schliesslich haben sich aber doch 81 Unternehmen mit 5107 Mitarbeitenden vernehmen lassen, das entspricht 38 Prozent der Betriebe mit 41 Prozent der bei den Mitgliedsfirmen Beschäftigten. Die Antworten betreffen also rund ein Achtel der über 40'000 Arbeitsplätze in der Region – sie sind aber trotzdem als repräsentativ zu betrachten.

Unsicherheiten wegen Covid-19

Grosse Sorgen bereiten den Unternehmen insbesondere die Folgen von Einschränkungen wegen des Covid-19-Virus auf die Wirtschaft im Allgemeinen und auf sie selbst. Das zeigt das Barometer, welches auf der Auswertung der jährlichen Umfrage basiert – und bei dem das Coronavirus von Null auf den akuten Sorgenplatz Nummer Eins gesprungen ist (siehe Kasten).

Covid-19 bereitet aktuell am meisten Sorgen Die im November durchgeführte Umfrage des AGV macht es deutlich. Aktuell klar die grösste Sorge der Unternehmen sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. Das gilt für die ganze Ostschweiz, wie die fünfte Umfrage der IHK St. Gallen-Appenzell zum Thema «Coronavirus und Ostschweizer Wirtschaft» von Anfang November bestätigt. Deren Chefökonom Alessandro Sgro zeigte gestern: Ein Drittel von 685 befragten Unternehmen beurteilt die Geschäftsentwicklung als ungenügend. Mehr als die Hälfte rechnet damit, dass die Coronapandemie in sechs bis neun Monaten vorbei ist. Viele würden aktuelle Liquiditätsprobleme erwähnen, bei der Finanzierung sehe es besser aus. Für Letzteres sei die Härtefallregelung sehr wichtig. Ansonsten sind die grössten Sorgen der Betriebe in der Region Sarganserland-Werdenberg gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert geblieben. Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel stellte für die Firmen auch im 2020 eine grosse Herausforderung dar. Sie sind für ihre Entwicklung darauf angewiesen, genügend Mitarbeiter mit dem nötigen Knowhow re- krutieren zu können. Ebenfalls unverändert Sorgen bereitet vielen Unternehmen die Bürokratie bei Baubewilligungsverfahren. Dies betrifft die Stufe Kanton stärker als die Gemeinden. Aber auch die Belastung durch Steuern und Gebühren bleibt ein Sorgenpunkt. Eine weitere Dauerproblematik bilden allgemein die teilweise als komplex erlebten Bewilligungsverfahren, wozu in der Grenzregion Sarganserland-Werdenberg auch grenzüberschreitende Dienstleistungen gehören. Weiterhin ihren fixen Platz im regionalen Sorgenbarometer haben die Frankenstärke und die Einkaufsverlagerung ins Ausland. (ts)

Das Virus hat seit Februar weltweit teils massive Auswirkungen auf einige Wirtschaftsbranchen, den Handel, die Gastronomie sowie den Kultur- und Freizeitbereich. Das trifft auch in der Region Sarganserland-Werdenberg Unternehmen in diversen Branchen.

Mehr als ein Viertel brauchte bisher Unterstützungsmassnahmen

Zwar haben 70 Prozent der von den 81 antwortenden Unternehmen bisher keine der vom Staat und vom Bund geschaffenen Covid-19-Unterstützungsmassnahmen in Anspruch genommen.

23 Firmen mussten allerdings wegen der wirtschaftlichen Folgen der Einschränkungen solche Angebote nutzen, die meisten davon in Form von Entschädigungen für Kurzarbeit. Zwei davon haben einen Covid-19-Kredit bezogen, neun haben sowohl Kurzarbeitsentschädigung als auch einen Kredit gebraucht.

Einige Unternehmen rechnen mit Kündigungen im Frühling 2021

Wegen der Coronakrise rechnen sieben von 77 der antwortenden Unternehmen damit, dass sie bis im Frühling 2021 Kündigungen aussprechen müssen, andere planen dagegen einen leichten Ausbau.

17 Betriebe gehen davon aus, dass sie wegen der laufenden oder gar neuer Einschränkungen bis im Frühjahr weitere Unterstützung benötigen werden.

Erstmals seit vielen Jahren steigen die meisten Löhne nicht

Angesichts der eher pessimistischen Erwartungen für das Wirtschaftsjahr 2021 verwundert es nicht, dass die Unternehmen in der Region für das kommende Jahr kaum Spielraum im Bereich Löhne sehen. Das geht aus der Auswertung der alljährlichen Mitgliederumfrage des regionalen Arbeitgeberverbandes (AGV) hervor. Sie wurde gestern Abend den Medien und Mitgliedern durch Sekretär Christian Eggenberger vorgestellt.

Es ist schon rund zehn Jahre her, dass quer durch alle Branchen für ein neues Jahr überwiegend keine Lohnerhöhungen in Aussicht gestellt wurden. Angesichts der verhaltenen Aussichten der Unternehmen in der Region verwundert aber nicht, dass es für 2021 anders ist. Satte 80 Prozent der an der AGV-Umfrage teilnehmenden Unternehmen kündigen eine Nullrunde oder eine Lohnerhöhung von 0,5 Prozent an. Im Vorjahr hat noch mehr als die Hälfte an der Lohnschraube nach oben gedreht.

«Trotzdem eine Reallohnerhöhung»

Lohnerhöhungen im Bereich von 1 oder gar 1,5 Prozent dürfen sich für das Jahr 2021 lediglich Mitarbeitende in einzelnen Industriebetrieben erhoffen, noch mehr gibt es nirgends. Durchschnittlich steht für das neue Jahr lediglich 0,34 Prozent mehr Lohn ins Haus. Das gilt aber längst nicht für alle, denn auch diesmal bleiben individuelle Lohnanpassungen die Regel.

Eggenberger erwähnte, dass trotzdem eine Reallohnerhöhung resultiere, weil die Teuerung für 2020, vor allem wegen des tiefen Ölpreises, ein Minus von 0,7 Prozent zeige und für 2021 mit prognostizierten 0,1 Prozent minimal sein dürfte.

Neue Stellen am ehesten in Industrie und Betreuung

Einen Lichtblick gibt es: Einige, vor allem mittelgrosse, Unternehmen haben für das kommende Jahr Wachstumspläne und einen positiven Ausblick geäussert. In der Mehrzahl der Firmen hat aber die Zurückhaltung das Zepter übernommen, wie die Umfrage zeigt.

Insgesamt planen einige Unternehmen 53 neue Stellen zu schaffen, andere dagegen kündigen den Abbau von insgesamt 49 Stellen an. Neue Stellen seien vor allem in den Branchen Industrie und Betreuung möglich, der Stellenabbau sei nicht an Branchen festzumachen, wurde ausgeführt.

Im Ausbildungsbereich werden in der Region 2021 neue Plätze geschaffen. Einige Unternehmen würden deren Zahl aber auch reduzieren. Weil auch im laufenden Jahr zahlreiche Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten, reiche das Angebot weiterhin aus, so der AGV.

Zurückhaltung bei den Investitionen

In Bezug auf den erwarteten Auftragseingang sind die Aussichten der Unternehmen in der Region für 2021 bescheiden. Knapp 30 erwarten einen Rückgang, 37 gleich viel wie im Vorjahr. Die klare Minderheit rechnet mit einer Steigerung. Bei den vorgesehenen Investitionen halten sich die von einigen Betrieben genannten Kürzungen mit Mehrausgaben von anderen etwa die Waage.

Christian Eggenberger fasste die Ergebnisse der Umfrage wie folgt zusammen:

«Die Aussichten sind verhalten, vielleicht ganz leicht pessimistisch, aber auch mit Lichtblicken.»

Die Unsicherheit, wie lange die Covidpandemie andauern wird und wie schnell sich die Marktnachfrage danach wieder erholen kann, dauert vorerst noch an. Doch bekanntlich stirbt die Hoffnung auf eine positive Entwicklung nie.