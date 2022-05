Buchs/Sevelen/Grabs ARA Buchs kann weiter ausgebaut werden Die Bürgerschaften von Buchs, Sevelen und Grabs sagen Ja zum Kredit von insgesamt 25,5 Millionen Franken. Das hohe Alter der Anlage und andere Faktoren machen eine Leistungssteigerung notwendig. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ARA Buchs kann nach dem Ja an den Urnenabstimmungen in Buchs, Sevelen und Grabs ausgebaut werden. Die Stimmbeteiligung betrug 33,5 Prozent (Buchs), 33,6 Prozent (Sevelen) und 33,9 Prozent (Grabs).

In der ARA Buchs wird das Abwasser der Stadt Buchs und der Gemeinden Sevelen und Grabs gereinigt. Das hohe Alter der Anlage, das Bevölkerungswachstum und das 2016 in Kraft getretene neue Gewässerschutzgesetz machen nun eine Leistungssteigerung der biologischen Reinigung der ARA Buchs notwendig.

Kosten wird diese zweite Ausbauetappe inklusive Werterhaltungsmassnahmen rund 25,5 Millionen Franken. In den drei Gemeinden des Abwasserverbandes wurde am Sonntag an der Urne über die jeweiligen Beiträge der Gemeinde abgestimmt.

Die Resultate in den drei Gemeinden

Der Kreditanteil der Stadt Buchs beläuft sich auf 11,39 Millionen Franken. 1452 Stimmberechtigte hiessen den Kreditantrag gut, 617 waren dagegen. In der Gemeinde Sevelen beantragte der Gemeinderat einen Kreditanteil von 8,26 Millionen Franken. Auch hier fiel das Resultat mit 786 Ja- gegen 84 Nein-Stimmen deutlich aus.

Das Grabser Stimmvolk hiess den Kreditantrag von 5,81 Millionen Franken ebenfalls gut. Es gab 1505 Ja und 64 Nein. Die Kreditanteile der drei Gemeinden des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs sind abhängig von den angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den Einwohnergleichwerten von Industrie und Gewerbe. Weil die Industrie in Sevelen stark ins Gewicht fällt, ist der Kreditanteil von Sevelen höher als jener von Grabs, obwohl in Grabs wesentlich mehr Menschen wohnen.

Die ARA Buchs wurde 1959 in Betrieb genommen und 1976 gesamterneuert. Im Jahr 1996 wurde die biologische Reinigung erweitert. Vor zwei Jahren konnten die sanierten und erweiterten Faulungs- und Gas­anlagen in Betrieb genommen werden. Die erste Etappe der aktuellen Erweiterung der ARA Buchs hat 12,3 Millionen Franken gekostet.

Nach dem Ja an der Urne zum Kredit für die zweite Ausbauetappe wird nun das Ausführungsprojekt erarbeitet. Die Verantwortlichen hoffen, dass im November der Bau eines neuen Belüftungs- und eines neuen Nachklärbeckens beginnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen