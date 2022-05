Wolf reisst Schaft im ausserrhodischen Walzenhausen

Appenzellerland Trotz Elektrozaun: Wolf reisst Schaf in Walzenhausen Am Freitag hat ein Wolf im Gebiet Grusegg in Walzenhausen ein Schaf gerissen. Die getroffenen Herdenschutzmassnahmen konnten den Riss nicht verhindern. Jetzt kommentieren 13.05.2022, 14.14 Uhr

Ein Wolf auf der Jagd. Symbolbild: Romano Cuonz, Obwaldner Zeitung

Silvan Eugster, Wildhüter Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Der Wolfsriss wurde am Freitag durch die Ausserrhoder Wildhut festgestellt. Das gerissene Schaf auf der Weide in Grusegg in Walzenhausen war durch eine sachgerechte Einzäunung mit einem elektrischen Flexinetz geschützt, wie der Wildhüter des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Silvan Eugster, in einer Medienmitteilung schreibt.. Die erforderlichen Herdenschutzmassnahmen seien somit erfüllt gewesen. Die Wildhut hat am gerissenen Schaf DNA-Proben entnommen, wobei die Analysen noch ausstehen.