Anlage des Werdenberger Eisenbahn-Amateur-Klubs komplett digital

Werdenberg Die Anlage des Werdenberger Eisenbahn-Amateur-Klubs wurde komplett digitalisiert Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Im Nebenraum war eine kleine Eisenbahnanlage für die Kinder eingerichtet. Bild: Hansruedi Rohner

Am Samstag und Sonntag öffnete der Werdenberger Eisenbahn-Amateur-Klub (WEAK) sein Lokal im Haus 31 im Städtchen Werdenberg für jedermann. Da gab es für Jung und Alt viel zu sehen und zu bestaunen.

500 Meter Gleis und 140 Weichen

In den vergangenen Pandemie- Jahren sind die Mitglieder des Klubs nicht untätig geblieben. Sie haben die grosse Eisenbahn-Modellanlage nicht nur modernisiert, sprich digitalisiert, es entstanden auch wei­tere Bauten und Eisenbahnlinien. «Wir fahren sogar nach programmiertem Fahrplan, der auch manuell schaltbar ist», verrät Klubpräsident Urs Lufi. «Dazu kommen moderne Zü­ge, ein Ausbau der Spurweite der Rhätischen Bahn samt achtgleisigem Schattenbahnhof und ebenfalls ein neuer zwölfgleisiger Schattenbahnhof der SBB-Spurweite», sagt Urs Lufi weiter.

Die Klubanlage zählt zurzeit 500 Meter Gleis, 140 Weichen, 463 Signale, 512 Lokomotiven, Wagen und Züge, elf Bahnhöfe, 261 Weichenstrassen, 1279 Markierungen, 2151 Brems- und Haltemelder, 3233 Taster und Schalter sowie viele weitere Details mehr.

WEAK-Präsident Urs Lufi im Gespräch mit einem Besucher. Bild: Hansruedi Rohrer

Spielanlage für Kinder

Von den zahlreichen Besuchenden war auch der Gleiswendel mit Verbindung zur Anlage im Nebenraum nicht zu übersehen. In diesem Nebenraum befand sich an den beiden Tagen der offenen Tür eine Eisenbahnspielanlage für Kinder. Ansonsten befindet sich hier der Ar­beitsraum der Klubmitglieder. Im Haus neben dem Klublokal lud das Beizli zum Verweilen und zu Gesprächen ein.

Der Werdenberger Eisenbahn-Amateur-Klub wurde am 14. Januar 1961 im Hotel Traube, Buchs, gegründet. Es waren Eisenbahn- und Modellbahnliebhaber, die sich in jenem Moment zusammenschlossen zwecks Förderung ihres Hobbys. Zwei Jahre nach der Gründung durfte das eigene Klublokal im Haus 31, es war das ehemalige Schulhaus, im Städtchen Werdenberg bezogen werden. Sofort begann der Bau einer An­lage. Ursprünglich sollte der Bahnhof Buchs im Modell nachgebaut werden. Aus Platzgründen wurde jedoch darauf verzichtet. Die Mitglieder einigten sich darauf auf den Bau eines Durchgangsbahnhofes mit Lok- Depot an einer zweigleisigen Strecke. Damals zählte der Klub 73 aktive und 25 passive Mit­glieder.

