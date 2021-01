Region Werdenberg Anhaltende Mäuseplage: Mit Fallen und Gift wird den Mäusen zu Leibe gerückt Derzeit gelangen ungewöhnlich viele Mäuse in die Häuser. Geschuldet ist dies nicht nur dem Winter. Mit Fallen und Gift wird versucht, die Mäuse zu töten. Dennoch wird die Mäuseplage wohl noch anhalten. Alexandra Gächter 18.01.2021, 16.36 Uhr

Henkersmahlzeit: Im Gegensatz zur pflanzenfressenden Wühlmaus lässt sich die Hausmaus am besten mit tierischen Leckerbissen ködern. Heini Schwendener

Derzeit herrscht in einzelnen Gebieten des Kantons St.Gallen eine Mäuseplage. Besonders betroffen davon ist die Region Werdenberg . Zu spüren bekommen dies nicht nur Haus- und Stallbesitzer, sondern auch die Landi Werdenberg. Die Filiale in Buchs hat im Jahr 2020 ein Drittel mehr Mausefallen und Mäusegift verkauft als im Jahr zuvor. Dies bestätigte Andreas Bärtsch, Geschäftsstellenleiter der Landi Werdenberg.

Andere Lebewesen könnten Schaden nehmen

Wie Bärtsch weiter ausführt, sind Fallen beliebter als Gift. Bei den Fallen unterscheidet man zwischen Gitter- und Klappfallen. Bei der Gitterfalle wird die Maus im Gegensatz zu der Klappfalle nicht getötet. Der Fänger muss die Maus weit vom Haus entfernt wieder aussetzen. Sogenannte Totfallen wurden mehr verkauft als Lebendfallen.

Wer weder Fallen noch Gift einsetzen möchte, kann sich auch einen Mäusevertreiber kaufen. Dieses Gerät gibt Ultraschallwellen ab, welche für Mäuse unangenehm klingen. Ausserdem gibt es Räucherpatronen, wodurch die Mäuse ersticken. Diese Patronen, die ein wenig an Feuerwerks-Vulkane erinnern, werden auf dem Feld eingesetzt. Sie vergasen die unterirdischen Gänge der Mäuse, was möglicherweise auch anderen Lebewesen Schaden zufügen kann, so Bärtsch. Für das Haus sind sie gänzlich ungeeignet.

Mit giftigem Rauch werden Feldmäuse getötet. Bild: Heini Schwendener

Auch das Mäusegift ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Wer Haustiere wie Hund oder Katze hat, laufe Gefahr, dass diese die vergiftete Maus fressen. Man solle dabei auch an Nachbars Hund oder Katze denken. Bärtsch erklärt:

«Mäuse, die im Haus vergiftet werden, erhalten sehr grossen Durst und suchen draussen nach Flüssigkeit. Dort verenden sie dann.»

Der egoistische Vorteil an der Sache sei, dass man die tote Maus in der Regel nicht zu Gesicht bekäme.

Für Personen, welche Mäuse in ihrem Haus haben, empfiehlt Bärtsch Mausefallen an dem Ort aufzustellen, wo man die Maus gesehen hat. Tierische Produkte wie Fleisch oder Käse möge die Maus besonders gerne.

Mäuseplagen kommen alle sechs bis acht Jahre vor

Im Gegensatz zu der Hausmaus bevorzugt die Wühlmaus pflanzliche Kost. Auf den Feldern fressen sie Wurzeln und vernichten den Landwirten damit die Ernte. «Auch Bäuerinnen und Bauern der Region Werdenberg sind von dieser Mäuseplage betroffen, einige von ihnen schwer», sagt Andreas Widmer, Geschäftsführer des St. Galler Bauernverbandes. Im schlimmsten Fall können ganze Felder zerstört werden, so dass sie neu angesät werden müssen. Widmer sagt:

«Mäuseplagen kommen alle sechs bis acht Jahre vor.»

Die Plage dauere in der Regel zwei bis drei Jahre. Danach reguliere sich die Natur in der Regel von selbst wieder. «Zum einen gibt es Inzucht, welche die nachfolgende Generation früher sterben lässt, zum anderen verdrängen sie sich selbst im eigenen Lebensraum».

Bis die Mäuse sich aber von selber wieder reguliert haben, bedeuten sie für die Landwirtschaftsbetriebe Mehrarbeit und finanzielle Einbussen, so Widmer. Das Ausmass der Schäden auf Äcker und Wiesen sowie Gemüse- und Obstkulturen könne für betroffene Landwirtschaftsbetriebe rasch einmal mehrere Tausend Franken betragen. Bei der Heuernte könne es innerhalb eines Jahres sogar bis zu 30 bis 40 Prozent Ernteausfall kommen.

Wiesel, Hermeline und Greifvögel sind Fressfeinde

Widmer empfiehlt ebenfalls Fallen aufzustellen, sofern sich die Mäuse im Haus befinden. Fallen auf dem Feld würden hingegen wenig Sinn ergeben. Dies mit Ausnahme von Obstanlagen, dort sei der Einsatz von Fallen durchaus eine Alternative. Räucherpatronen, welche erfolgversprechender sind, seien neuerdings vom Tierschutz umstritten. Auch Gift empfehle er auf den Feldern nicht.

Was aber kann nun der Landwirt gegen die Mäuse unternehmen, wenn er nicht zwei bis drei Jahre zuwarten will? «Eine grosse Hilfe zur Eindämmung der Mäuseplage sind natürlichen Fressfeinde. Katzen, Füchse, Wiesel, Hermelin und Greifvögel sind fleissige Mauser», sagt Andreas Widmer.

Mäuse, die zur Schädlingsbekämpfung getötet wurden. Bild: PD

Mit dem Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel oder dem Anlegen von Ast- und Steinhaufen für die Wiesel könne der Landwirt den natürlichen Mäusefeinden aktive Unterstützung bieten. «Insbesondere Wiesel und Hermeline sind erfolgreiche Mäusejäger, weil sie in die Gänge der Wühlmäuse eindringen können, was den Katzen nicht gelingt», sagt Widmer.

In Siedlungen ergebe das Erstellen der Steinhaufen jedoch weniger Sinn. Hermeline würden hier durch Lärm oder Haustiere gestört, was dazu führen kann, dass sie sich hier nicht ansiedeln wollen.