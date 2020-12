Angriff mit dme messer Unbeteiligter wird beim Versuch, einen Streit zu schlichten, in einem Linienbus von Buchs nach Schaan verletzt In einem Linienbus von Buchs nach Schaan kam es am Samstagnachmittag zu einem bewaffneten Angriff. Ein Unbeteiligter, der einen Streit zu schlichten versuchte, wurde dabei mit einem Messer verletzt. 07.12.2020, 08.42 Uhr

Der Aggressor verletzte den Schlichtenden mit einem Messer am Oberschenkel. Symbolbild: Jolanta Kopczak

(wo) Am späteren Samstagnachmittag kam es beim Busbahnhof in Buchs zu einem offenen Streit zwischen zwei Männern, welche den Linienbus nach Schaan bestiegen. Nach einem vergeblichen Schlichtungsversuch eines Unbeteiligten wies der Chauffeur die beiden Streitenden aus dem Bus, was sie vorerst auch taten.

Unbeteiligter versuchte zu schlichten und wurde verletzt

Kurz vor Abfahrt bestieg einer der Streitenden wieder den Bus und begann während der Fahrt, zwei junge Frauen zu bedrohen. Wieder mischte sich der Unbeteiligte ein, um den Aggressor zu beruhigen.

Wie die Liechtensteinische Landespolizei am Montagmorgen mitteilte, kam es zwischen den beiden Männern zu einem Handgemenge. In dessen Verlauf zückte der Aggressor ein Messer und fuchtelte damit im Bus herum. Das versetzte Passagiere in Angst. Der Randalierer griff den Mann, der interveniert hatte, mit dem Messer mehrere Male an und verletzte ihn.

Messerstecher nach Fahndung in der Nacht auf Sonntag verletzt

In Schaan verliess der Messerstecher den Bus und entfernte sich. Aufgrund der Fahndungsmassnahmen der Landespolizei sowie der Kantonspolizei St.Gallen und eines Haftbefehls des Landgerichtes konnte der in Liechtenstein wohnhafte mutmassliche Täter von der Landespolizei kurz nach Mitternacht in Schaan verhaftet werden. Er befindet sich im Landesgefängnis in Haft.

Das Opfer des Angriffes erlitt eine Schnittwunde an einem Oberschenkel.