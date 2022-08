Vaduz: Auszeichnung für 38 Lehrabschlussabolventen

Fürstentum Liechtenstein Lob von Erbprinz Alois: 38 Absolventen einer Berufslehre wurden im Schloss Vaduz ausgezeichnet Für ihre sehr guten Lehrabschlussnoten wurden 15 Frauen und 23 Männer auf Schloss Vaduz eingeladen, wo sie sich mit ihrer Unterschrift im Goldenen Buch verewigen durften. Katarina Leovac Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

38 Berufsleute durften sich in Vaduz ins Goldene Buch eintragen.

S.D. Erbprinz Alois begrüsste am Freitag insgesamt 38 Berufsleute aus 25 verschiedenen Lehrberufen auf Schloss Vaduz und gratulierte allen zu ihrem hervorragenden Lehrabschluss. Für einen Staat wie Liechtenstein sei es in der heutigen Zeit der Globalisierung und Digitalisierung besonders wichtig, eine gut ausgebildete Bevölkerung zu haben, so der Erbprinz. «Bildung ist sozusagen unser einziger Rohstoff. Von staatlicher Seite besteht daher auch ein besonderes Interesse, diese zu fördern», sagte der Erbprinz und bedankte sich insbesondere auch bei den Berufsausbildnern, die ihre Lehrlinge unterstützt haben. Alle Absolventen besitzen nun eine erstklassige Grundlage für ihre weitere berufliche Karriere, ist sich Erbprinz Alois sicher.

Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter vertrat am Abend Bildungsministerin Dominique Hasler und lobte ebenfalls die ausserordentliche Leistung und den grossen Einsatz der Lehrlinge. «Die duale Berufsausbildung hat eine lange Erfolgsgeschichte bei uns im Land. Durch sie können Jugendliche früh in das praktische Berufsleben eingebunden werden», so die Regierungsrätin. Zum Schluss gab sie den Berufsleuten den Rat, niemals damit aufzuhören, ihr verstecktes Potenzial zu erkunden, denn so würden ihnen alle Türen offen stehen.

Sonderapplaus für den ehemaligen bzb-Rektor

Der letzte Redner des Abends war Werner Kranz. Der Amtsleiter für Berufsbildung und Berufsberatung zitierte in seiner Ansprache den griechischen Philosophen Platon.

«Dreierlei ist für die Bildung nötig: Begabung, Fleiss und Zeit.»

Diese drei Erfolgsfaktoren würden auch alle anwesenden Lehrabsolventen auszeichnen. Sie alle haben mit viel Fleiss und Zeit ihre Berufslehre mit einer Note von 5,3 und besser abgeschlossen, was bedeutet, dass sie 85 Prozent der prüfungsrelevanten Fragen richtig beantwortet haben, erklärte Werner Kranz. In seiner Dankesrede verwies er auch auf zwei Ehrengäste des Abends: Franz Anrig, ehemaliger Rektor der Berufsfachschule BZSL Sarganserland, und Beni Heeb, ehemaliger Rektor der Berufsfachschule bzb Buchs. Sie haben sich jahrelang für die duale Berufsausbildung eingesetzt, so Kranz. Für ihren unermüdlichen Einsatz erhielten sie von den Anwesenden einen Sonderapplaus.

Die 38 jungen Erwachsenen durften sich im Anschluss im Goldenen Buch verewigen. Die Feierlichkeit endete mit einem anschliessenden Apéro und einem gemeinsamen Abendessen, zu dem die Berufsleute eingeladen wurden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen