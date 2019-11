Andreas Classen von der Musikgesellschaft Azmoos wird für 35 Jahre aktives Musizieren geehrt An der 95. Delegiertenversammlung des St.Galler Blasmusikverbandes wurde der Andreas Classen von der Musikgesellschaft Azmoos geehrt. Michael Kohler

Die Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Andreas Classen (links) von der MG Azmoos, welcher für 35 Jahre aktives Musizieren geehrt worden ist, und Kreispräsident Josef Signer. Bild: pd

Azmoos/Region Die 95.DV des St.Galler Blasmusikverbandes vom Samstag hat die Verbandsleitung unter das Motto «Erneuerung» gestellt. Nicht nur hat Roland Kohler die Nachfolge von Verbandspräsident Markus Meier angetreten, auch wird Fabian Wirth künftig anstelle von Roland Stillhard die Musikkommission präsidieren.

Vor 494 Delegierten aus allen neun Kreisen des Kantons konnte Markus Meier die Versammlung in Lenggenwil eröffnen. Es sollte die letzte Versammlung sein, durch die er als Präsident des Verbands führte. Denn vor über einem Jahr hat Meier seine Demission bekanntgegeben und sich um eine gesicherte Nachfolge bemüht. In der Person des Melsers Roland Kohler, seit 2014 ebenfalls im Vorstand des SGBV, ist der abtretende Präsident fündig geworden. Im Hinblick auf die vielen Veränderungen, die das laufende Geschäftsjahr für den Verband bringt, setzte Meier die Versammlung kurzerhand unter das Motto «Erneuerung». Nicht nur, dass die Verbandsleitung in neue Hände ging, auch nahm mit Markus Roth aus Wangs ein neues Mitglied Einsitz im Vorstand, er übernimmt von Kohler das Präsidium im Kreis Sarganserland. Wie Meier legen auch der langjährige Präsident der Musikkommission Roland Stillhard und sein Kollege Daniel Ritter ihre Ämter nieder. Die Nachfolge treten Fabian Wirth (Präsidium) und Andreas Signer an.

Wichtige Verträge mit Sponsoren abgeschlossen

Verbandskassierin Verena Federli berichtete von einer finanziellen «Punktlandung», die der Verband im vergangenen Geschäftsjahr bei einem abschliessenden Gewinn von 343.86 Franken hingelegt habe. Und auch für das kommende Jahr rechnete Federli ein ausgeglichenes Budget bei gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen trotz weniger Sponsorengeldern vor. Deren Verträge laufen auf Ende 2019 aus und wurden teils nicht mehr verlängert. Vorstandsmitglied Josef Signer sei es aber gelungen, Verträge mit neuen Sponsoren abzuschliessen, namentlich mit der Agrola, Typotron und Vitamin2. Anders war es bei der Josef-Strässle-Steigacker-Stiftung JSSS, wo die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von 848.24 Franken schliesst. Trotz Verlust ist die Stiftung aber dennoch imstande, wie jedes Jahr einen jungen Musikanten für seine überragende Leistung zum Wohle der Blasmusik auszuzeichnen. Stiftungsratspräsident Markus Müller durfte die Auszeichnung an Matthias Keller überreichen. Er ist unter anderem Principal-Cornetist in der Liberty Brass Band und wurde auch von ebendieser für den Preis vorgeschlagen.

Das 19. Traktandum war eine Überraschung

Nach zweieinhalb Stunden und 18 Traktandenpunkten wollte Meier seine letzte Versammlung als Vorsitzender schliessen. Nachfolger Roland Kohler rief aber überraschend ein 19. Traktandum aus, welches die Ehrung des abtretenden Präsidenten beinhaltete. Die gastgebende Musig Lenggenwil spielte Martin Scharnagls Blasmusikhymne «Von Freund zu Freund» an und die ganze Halle stimmte mit einem im Vorfeld gereimten Text in das Trio der Polka mit ein.

Anschliessend wurde Meier im Beisein seiner Angehörigen von seinen Vorstandskollegen, den Delegierten aller Ostschweizer Kantonalverbände und einem besonderen Freund aus dem Lötschental reich beschenkt. Zudem wurde er von den Delegierten zum Ehrenpräsidenten des SGBV gewählt. Eine ähnliche Ehre wurde Kassierin Federli und Muko-Präsident Stillhard zuteil: Sie beide wurden zu Ehrenmitgliedern des St.Galler Blasmusikverbandes ernannt.