André Fernandez ist seit Anfang 2017 ist er Schulratspräsident. Aus beruflichen Gründen wird er per 31.Juli 2020 vorzeitig zurücktreten. Auf eine Ersatzwahl wird verzichtet, teilte die Gemeinde Grabs am Dienstagmittag mit. Die Nachfolge wird an der ordentlichen Gesamterneuerungswahl vom 27.September 2020 gewählt.

17.12.2019, 12.03 Uhr