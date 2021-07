Region - Amtsübergabe bei Frauen-Organisation Inner Wheel

Ende Juni hat die bisherige Präsidentin von Inner Wheel Liechtenstein-Rheintal, Jeannette Lehner, im Restaurant Löwen in Vaduz ihr Amt an Michelle Weder Menzi übergeben. Michelle Weder Menzi geht voller Tatendrang in ihr Präsidialjahr 2021/2022 mit dem Motto «Bewegen».

06.07.2021, 15.29 Uhr