Region Autofahrer aufgepasst: Amphibien sind unterwegs Das angekündigte Regenwetter lässt Frösche und Kröten vielerorts zu ihrem Laichgewässer aufbrechen. 04.03.2021, 11.45 Uhr

Männliche Erdkröten nutzen Strassen gern, um Ausschau zu halten nach anrückenden Weibchen. Bild: Jonas Barandun

(pd) Nachdem seit einigen Tagen bereits erste Tiere beobachtet wurden, dürften ab jetzt in regnerischen Nächten zahlreiche Amphibien auf Strassen unterwegs sein. Dies schreibt die Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz in der Schweiz (Karch), Regionalstelle St.Gallen-Appenzell, in einer Medienmitteilung.

Autofahrer, die nachts unterwegs sind, sind aufgerufen, Rücksicht zu nehmen auf Amphibien, die sich auf der Fahrbahn befinden. Durch Temporeduktion und aufmerksames Fahren können Tiere geschont werden. Bei Tempo 30 werden Frösche durch den Fahrtwind nicht verletzt und haben bessere Chancen, heil über die Strasse zu gelangen.

Kaulquappen sind eine begehrte Mahlzeit

Auf manchen Strassenabschnitten sind jetzt wieder Freiwillige im Einsatz, um Amphibien vor dem Strassentod zu retten. Bei dieser gefährlichen Arbeit sind sie auf die Rücksicht der Autofahrer angewiesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Ziel der wandernden Amphibien ist ihr Geburtsgewässer, wo sie sich paaren. Bei Grasfröschen und Erdkröten legen die Weibchen mehrere tausend Eier aufs Mal. Die wehrlosen Kaulquappen, die daraus schlüpfen, sind eine begehrte Mahlzeit für unzählige Wassertiere. So überlebt nur ein kleiner Teil die Entwicklungszeit im Wasser.

Wenn die winzigen Jungtiere im Sommer das Wasser verlassen und in die umliegenden Wälder abwandern, ist die Sterblichkeit nochmals enorm. Als Folge von Trockenlegungen, Giftstoffen und Mangel an Lebensräumen werden Amphibien zusätzlich geschädigt. «Es ist faszinierend, wie Amphibien trotz der widrigen Lebensbedingungen an vielen Orten überleben», schreibt die Karch.