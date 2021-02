Amateursport Noch einen Monat ausharren: Doch nicht für alle Mannschaftssportler bedeutet das Ende des Lockdowns automatisch Meisterschaftsbeginn Der Unihockeyclub Rangers Grabs-Werdenberg kann bereits die Planung der Saison 2021/22 in Angriff nehmen. Die Handballer vom HC Büelen Nesslau warten derweil noch auf einen definitiven Entscheid des Verbands. Weiterhin terminiert sind die Daten im Lokalfussball. Doch diese seien, sagt der Trainer vom FC Buchs, wohl zu früh angesetzt. Robert Kucera 01.02.2021, 17.29 Uhr

Auf Jubelbilder im lokalen Mannschaftssport müssen Spieler, Funktionäre, aber auch die zahlreichen Fans noch eine Weile verzichten. Bild: Robert Kucera

Für die Amateursportler jener Mannschaftssportarten, deren Saisons in den Wintermonaten und in Hallen stattfinden, ist die Situation unerträglich. Sie sind zum Nichtstun verdammt und dürfen ihrem Hobby nicht nachgehen. Der absolute Lockdown, in welchem alle Sport- und Freizeitanlagen geschlossen sind, wird noch einen Monat andauern.

Ab 1. März könnten zwar wieder Trainings und Meisterschaftsspiele stattfinden. In Stein gemeisselt ist das Datum jedoch nicht. Der Lockdown könnte noch länger gehen. Was gleichbedeutend mit dem Saisonende für viele Mannschaftssportler wäre.

Doch selbst mit der Erlaubnis, in einem Monat wieder Sport treiben zu dürfen, sind die laufenden Meisterschaften nicht gerettet. So hat der Schweizerische Unihockeyverband schon früh den Entscheid gefällt, dass im Amateurbereich die Saison 2020/21 nicht unterbrochen, sondern abgebrochen ist. «Das ist bestimmt der richtige Entscheid», äussert sich Hans Sturzenegger, Captain des UHC Rangers Grabs-Werdenberg.

«Es scheitert an den Infrastrukturen. Trainings unter der Woche sind kein Problem. Da sind wir das ganze Jahr über eingetragen. Doch ab April werden die Hallen am Wochenende anders genutzt. Für viele Vereine ist dies ein Riesenproblem, sie könnten ihre Spiele nicht durchführen»,

erklärt der Rangers-Vizepräsident weiter. Als weiteres Problem sieht er das hohe Verletzungsrisiko für die Sportler. Ohne genügende Vorbereitung machen Meisterschaftsspiele keinen Sinn.

Seit drei Monaten findet beim Herrenteam des UHC Rangers Grabs-Werdenberg kein geordnetes Training mehr statt. Auf das Ende des Lockdowns wird zwar hingefiebert, doch dass dieses schon in einem Monat der Fall sein wird, glaubt Vizepräsident und Teamcaptain Hans Sturzenegger nicht. «Unser Stichdatum ist der 1. April. Ab dann wollen wir wieder gemeinsam trainieren.» Geplant ist ein sukzessiver Aufbau auf die nächste Saison.

Hans Sturzenegger und seine Teamkollegen müssen sich noch etwas gedulden, ehe sie dem Ball nachjagen können. Bild: Robert Kucera

Dass nun schon zum zweiten Mal ein Saisonabbruch wegen Corona stattfand, hat für etwas Frust gesorgt, wie Sturzenegger erklärt. «Für unsere Verhältnisse sind wir überdurchschnittlich gut in die Saison gestartet», hält der Captain fest. «Schade ist, dass wir nicht gegen alle Gegner gespielt haben. Mit einer kompletten Hinrunde hätten wir wenigstens einen Vergleich gehabt und hätten die Leistung beurteilen können.»

Die Verträge der Spieler, so erklärt Hans Sturzenegger, habe man automatisch verlängert. Eine Reaktion der Spieler blieb aus. Alle wollen weitermachen. «Unser ältester Spieler, Robert Gantenbein, hat mir sogar gesagt, dass er so nicht aufhören könne.» Es herrscht Kontinuität bei den Rangers.

Ball und Beine ruhen nicht nur im Meisterschaftsbetrieb. «Bei uns ist es nicht vorgegeben, dass man sich fit halten muss», sagt der Vizepräsident. «Für viele sei das Training mit der Mannschaft der Sport, den man auch ausüben will.» Die Gruppendynamik spielt auch bei Kraft- und Konditionseinheiten eine grosse Rolle. Auch der Captain erreicht sein übliches Pensum nicht:

«Ich mache etwas die Hälfte von dem, was ich sonst mache»,

gibt Sturzenegger zu, der nun dem Langlaufsport frönt, aber auch Schneeschuhwandern geht. Zu Hause übt er zudem mit dem Ball. Er macht Dribblings und schiesst auf eine Wand mit anschliessender Ballannahme.

Dass durch die lange Phase der Inaktivität das Gefühl für den Umgang mit Ball verloren gehe, glaubt Hans Sturzenegger nicht. «Es kann auch gar nicht so schlecht sein, den Stock über eine lange Zeit nicht mehr in die Hand zu nehmen. Am meisten wird man die Pause im konditionellen und läuferischen Bereich spüren. Nicht alle werden ‹zwäg› retour kommen.»

Doch er rechnet damit, dass man genügend Zeit habe, bis die neue Saison beginnt. «Wahrscheinlich machen wir auch andere Sommertrainings und bringen technische Elemente ein wie Dribblings oder Passschule», wagt Sturzenegger einen Blick nach vorne.

Eine letzte Option für Ernstkämpfe noch vor dem Sommer gibt es allerdings. Swiss Unihockey hat auf seiner Website mitgeteilt, dass man Perspektiven bieten wolle und alternative Spielformen erarbeiten, sodass wieder Unihockey gespielt werden kann.

Dafür wären die Rangers zu haben, lässt Hans Sturzenegger durchblicken. Besonders für die Junioren würde der Verein aus Grabs gerne ein Turnier für die eine oder andere Stärkeklasse auf die Beine stellen. Und bei den Erwachsenen?

«Es muss um etwas gehen. Das ist zentral»,

hält der Captain fest. Denn nur bei einer sinnvollen Turnierform, wie zum Beispiel Playoffs ihrer 2.-Liga-Gruppe oder einem attraktiven Regionalturnier, wäre die Motivation der Spieler hoch, sich rasch in Topform zu bringen.

Im Handball wartet man noch auf einen Entscheid. Marco Tschirky (Präsident HC Büelen Nesslau) teilt mit, dass der Verband Ende Februar weitere Schritte kommunizieren werde.

«Ich habe kaum Hoffnung, dass die Meisterschaft fortgesetzt wird»,

sagt Tschirky. Ein Meisterschaftsabbruch käme zu Stande, wenn der Re-Start nicht spätestens am 20. April erfolgt oder die Mehrheit der Vereine gegen eine Wiederaufnahme der Saison ist.

Mit Blick auf die Grosszahl der zurzeit geltenden Einschränkungen glaubt er zudem nicht, dass die ersten Lockerungen im März ausgerechnet die Amateurligen betreffen werden. «Da haben andere zurzeit stark eingeschränkte Bereiche unseres Alltags, wie zum Beispiel die Gastronomie, zu Recht Vorrang.»

Das ehrgeizige Team HC Büelen Nesslau hofft auf eine baldige Wiederkehr in die Meisterschaft. Bild: Robert Kucera

Beim ersten Lockdown wurde der HC Büelen Nesslau (HCBN) auf Platz eins ihrer 4.-Liga-Gruppe ausgebremst. Das Team war diese Saison parat, es erneut so weit zu bringen, und hat einen guten Meisterschaftsstart hingekriegt. Doch dann hiess es erneut: Lockdown für die Amateursportler.

«Tief in unserem Herzen sind wir natürlich gefrustet über die Art und Weise, wie die Pandemie unser zuletzt erfolgreiches Vorankommen über den Haufen warf»,

berichtet Handballklub-Präsident Marco Tschirky vom Ehrgeiz des Teams. «Doch ich glaube, alle Spieler sind sich bewusst, dass dies momentan nebensächlich ist», hält er weiter fest.

Der HCBN wäre heiss darauf, möglichst bald wieder den Trainings- und Meisterschaftsbetrieb aufzunehmen. Zuversichtlich stimmt Tschirky, dass es zu keinen coronabedingten Rücktritten gekommen sei. «Damit mein Optimismus allerdings berechtigt ist, wäre es hilfreich, zumindest schon bald wieder mehr Hallentrainings in den Alltag unserer Vereinsmitglieder bringen zu dürfen.»

Derzeit befinden sich die Handballer im Homeoffice-Training. Jeder hält sich auf seine Weise fit. Spezielle Pläne wurden nicht erstellt. Es gibt keine theoretischen Taktikschulungen oder Trainingsnachweise der Spieler per Handyaufnahmen. Ob die spielerischen Elemente dann auf Anhieb wieder klappen, ist meiner Meinung nach völlig nebensächlich.» Gesundheit, Freude am Beisammensein und gemeinsam «bällele» stehen im Vordergrund.

Aus der Sicht Tschirkys sei auf ihrer Stufe das einzige Wichtige, dass der körperliche Zustand des Spielers genügt, um das Verletzungsrisiko während des Trainings oder des Spiels möglichst klein zu halten. Deshalb soll die allfällige Meisterschaftsfortsetzung auch erst dann gestartet werden, wenn sich die Teams genügend vorbereiten konnten. Er ist überzeugt, dass nach überstandener Pandemie die Spiellust in gesteigerter Form vorhanden sein wird und viele motivierte Spieler in der Halle anzutreffen sind. Dies wünscht sich Marco Tschirky für die gesamte Sportregion:

«Es würde der Psyche und der Gesundheit unserer Bevölkerung guttun, wenn unter angebrachten Schutzmassnahmen die Sportstätten schon bald wieder für alle Altersgruppen geöffnet werden.»

Statt die Gegenspieler umdribbeln nun die Buchser Kicker das Coronavirus. Bild: Robert Kucera

Der Meisterschaftsbetrieb ruht im Werdenberger Fussball in den ersten zwei Monaten des Jahres. Dass der Amateursport-Lockdown keine Auswirkungen auf den Lokalfussball hat, ist jedoch ein Trugschluss. Die Rückrundenvorbereitung findet individuell statt. Fussball ist derzeit eine Einzelsportart. «Jedem fehlt es, die Mannschaftskollegen anzutreffen und sich persönlich auszutauschen», beschreibt Gerardo Clemente, Trainer des 3.-Liga-Teams FC Buchs.

Noch etwas Zeit haben die lokalen Fussballer. Die Rückrunde beginnt erst im April, einzelne Nachtragsspiele aus der Vorrunde sind ab dem 21. März angesetzt. Doch Gerardo Clemente, Trainer erster Mannschaft FC Buchs, sieht dieses Datum als Startschuss in bessere Zeiten kritisch.

«Es ist kaum vorstellbar, dass wir dann in Ems spielen. Ich denke, dass alle Teams mindestens vier Wochen Vorbereitung erhalten werden. Und da bis Ende Februar nicht trainiert werden darf, wird die Meisterschaft kaum vor Ostern beginnen.»

Es ist also offen, wann das erste Mal wieder ein Schiedsrichter mit einem kräftigen Pfiff den Ball an der Mittellinie freigibt. Bis es so weit ist, gilt es für die Spieler des FC Buchs und ihre Leidensgenossen der anderen Fussballvereine sich fit zu halten.

Die Buchser trainieren nach Plan: Mindestens acht Läufe im Januar, für den Februar wird jeder Spieler ein neues Trainingsprogramm erhalten, das auch Kraftübungen beinhalten wird.

«Es ist Selbstdisziplin gefragt»,

kennt Clemente die Tücken des Einzeltrainings. «Doch ich habe volles Vertrauen in mein Team.» Der Trainer ist überzeugt davon, dass sich seine Crew in der ersten gemeinsamen Trainingseinheit fit präsentieren wird.

Spezielle Trainingsformen erhalten die Buchser Fussballer aber nicht als Hausaufgaben zugeschickt. Nur die Mahnung, sich an die bestehenden Regeln zu halten. «Das Virus für sich und für seine Nächsten umdribbeln, sodass bald wieder gestartet werden kann», so der weise Rat von Clemente.

Die Motivation in dieser speziellen Lage hoch zu halten, stellt für Amateursportler eine Herausforderung dar. Doch Corona ist kein Grund, für einen Rücktritt.

«All diese Jungs, welche das schönste Hobby der Welt ausüben, werden nicht freiwillig von der Fussballbühne verschwinden»,

ist Gerardo Clemente überzeugt. Aus Sicht des Buchs-Trainers gibt es für den Rücktritt nur ein Szenario: «Man will das letzte Mal verschwitzt das Fussballfeld verlassen, um sich viele Jahre lang an diesen schönen Tag erinnern zu können.»