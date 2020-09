Am Wochenende fand der erste Flohmarkt dieses Jahres am Werdenbergersee statt

Viele treue Besucher und Anbieter haben den traditionellen Floh- und Antiquitätenmarkt auf dem Marktplatz am Werdenbergersee vermisst. Nach einer durch Corona bedingten langen Pause hat er am vergangenen Samstag erstmals in diesem Jahr stattgefunden.