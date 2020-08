Am Freitagabend ist im Baggersee in Kriessern ein 15-jähriger Jugendlicher beim Baden ertrunken Nach intensiver Suche fan ein Taucher den 15-Jährigen kurz nach 20.20 Uhr in sieben Metern Tiefe. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation verstarb der Jugendliche wenig später, teilte die Polizei am Samstag mit. 08.08.2020, 09.41 Uhr

Der Jugendliche ist beim Schwimmen im Baggersee Kriessern tödlich verunglückt. Bild: Kantonspolizei

(wo) Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Freitagabend kurz vor 20.10 Uhr die Meldung erhalten, dass seit einigen Minuten ein Jugendlicher nicht mehr auffindbar und vermutlich unter Wasser sei. Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Patrouillen und Rettungskräfte aufgeboten.

Plötzlich wurde der Jugendliche nicht mehr gesehen

Der in der Region wohnhafte, 15-jährige Deutsche traf sich am Abend mit einer Kollegin und drei Kollegen am Baggersee zum Schwimmen. Die Gruppe schwamm zum Floss in der Mitte des Sees und verweilte dort ein paar Minuten. Plötzlich wurde der Jugendliche nicht mehr gesehen.

Nach intensiver Suche konnte ein privater Taucher den 15-Jährigen kurz nach 20:20 Uhr in einer Tiefe von 7 Metern finden und an die Oberfläche bringen. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation und der Überführung ins Spital durch die Rega, verstarb der Jugendliche wenig später.

Auch Psychologische Erste Hilfe war vor Ort

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen ein Rettungsteam mit Notarzt, die Rega, die Feuerwehr Oberriet sowie die SLRG-Wasserrettung Mittelrheintal und ein Team der Psychologischen Ersten Hilfe im Einsatz.

Der genaue Unfallhergang wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St.Gallen abgeklärt.