Am 19.September heisst es im Spital Grabs endlich: Ab in den Neubau – Der Einzug wurde durch Coronavirus verzögert – Am Montag geht die neue Küche in Betrieb Am Montag geht die Küche im Neubau des Spitals Grabs in Betrieb, das Restaurant ist vorerst nur für Mitarbeitende. Der Bezug des Neubaus erfolgt, durch Corona bedingt, mit vier Monaten Verspätung. Thomas Schwizer 18.06.2020, 12.22 Uhr

Der Neubau des Spitals Grabs kann im Herbst endlich bezogen werden. Bilder: Eddy Risch

Mit rund vier Monaten Verspätung soll der Neubau des Spitals Grabs am Samstag, 19.September, bezogen werden. Mitte Mai wäre für den damals geplanten Umzug eigentlich alles bereit gewesen.

Die Bauarbeiten waren auf Kurs, die rund 630 Kilometer Leitungen und Kabel waren verlegt, die Installation der Geräte im Endspurt, die Möblierung geordert. Auch die Mitarbeitenden waren bereit für den grossen Tag, an dem der Umzug der Patienten, der Bezug der Operationsräume, des neuen Restaurants etc. erfolgen sollte.

Coronavirus durchkreuzte die Umzugspläne

Doch dann kam Corona. Weil die Zahl der Infizierten vielerorts in die Höhe schoss, wurden die Spitäler in der Schweiz verpflichtet, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Sie mussten sich organisatorisch wappnen und Kapazitäten schaffen, um einem Ansturm von Patienten gewachsen zu sein und sie bestmöglich (intensiv-)medizinisch betreuen zu können.

Die Rüumlichkeiten im Neubau sind seit Monaten bezugsbereit.

Zudem musste auch die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) mit den Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt im Laufe des Monats März die medizinischen Behandlungen auf Notfälle beschränken, um so die Kapazitäten für den Corona-«Worst Case» freizuhalten.

Im Spital herrscht wieder weitgehend Normalbetrieb

Deshalb musste der geplante Bezug des Neubaus in Grabs abgeblasen werden. Inzwischen ist glücklicherweise die Coronapandemie in der Schweiz abgeflaut, und schrittweise wurde auch im Spital Grabs der Normalbetrieb wieder eingeführt.

Ab Freitag dürfen nun auch Patienten wieder besucht werden, allerdings gelten dafür weiterhin Einschränkungen. Inzwischen wurde für den verschobenen Umzug in den Neubau ein neuer Termin im Herbst festgelegt. Er wird voraussichtlich am Samstag, 19.September, erfolgen, wie die Spitalregion RWS auf Anfrage des W&O mitteilt.

Tag der offenen Tür ist für dieses Jahr abgesagt

Endgültig abgesagt werden für dieses Jahr musste dagegen der Tag der offenen Tür. Er war provisorisch auf den 12.September verschoben worden. Weil mit 5000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet wurde, hätte der «Coronaabstand» nicht eingehalten werden können, sagt Andrea Bachmann, Mediensprecherin der SRRWS.

Auch in den Operationssälen fehlt einzig noch die Möblierung.

Um den Umzug am 19.September personell meistern zu können, braucht es ein Grossaufgebot. Viele Mitarbeitende hätten sich freiwillig gemeldet, sodass eine Urlaubssperre, wie sie im Mai geplant war, nicht nötig sei, sagt Bachmann. Dennoch wird der Umzug bei laufendem Wochenendbetrieb eine logistische und planerische Herausforderung bilden.

Bauphasen 2 und 3 dürften sich leicht verzögern

Nach dem Bezug des Neubaus stehen Arbeiten an den bisherigen Gebäuden an. In der Bauphase 2 werden verschiedene Bereiche temporär aus einem bestehenden Gebäude in den Altbau umplatziert, wofür Anpassungsarbeiten nötig sind. Dann wird deren alter Standort abgebrochen und durch einen Neubauteil ersetzt.

Der Altbau des Spitals Grabs (rechts) muss in der demnächst startenden Bauphase 2 angepasst werden, um Bereiche aus dem bisherigen Kerngebäude (links) vorübergehend hier unterzubringen. Bild: Olivia Hug

In Phase 3 wird das bisherige Kerngebäude des bestehenden Spitals abgebrochen, um dort den Neubau vollenden zu können. Wegen des Aufschubs beim Bezug des Neubaus muss mit einer leichten Verzögerung des Zeitplans bis zum Bauende gerechnet werden, bestätigt Andrea Bachmann. Allerdings sei dies von verschiedenen Faktoren im weiteren Bauverlauf abhängig. Wenn alles so läuft wie erhofft, dann sei das Ziel, den gesamten Neubau im Jahr 2023 abzuschliessen, weiterhin erreichbar.

Neue Küche und Restaurant gehen bereits in Betrieb

Bereits fertiggestellt ist die während der (Um-)Bauphase nötige Verbindungspasserelle zwischen dem Alt- und Neubau. Erste Arbeiten aus der Bauphase 2 können in den nächsten Tagen aufgenommen werden, also noch vor dem Bezug des Neubaus. Dies ist möglich, weil bereits am 22.Juni die Küche und das Restaurant im Neubau bezogen werden. Die bisher dafür verwendeten Räume im Altbau können so für die Wäscheversorgung und Logistik angepasst werden, die temporär hier einziehen werden.

Die neuen Patientenzimmer bieten einen« Blick in die Landschaft».

Im neuen Spitalrestaurant können sich vorerst nur Mitarbeitende verpflegen. Wann das neue Spitalrestaurant durch Besucher genutzt werden kann, hängt von den künftigen Vorgaben des Bundes ab, insbesondere bezüglich der Abstandsregeln. Bei der Spitalregion zeigt man sich aber zuversichtlich, dass dies «sehr bald möglich sein wird».

Planerisch und logistisch ist die Abwicklung der anstehenden Um- und Neubau- sowie Abbrucharbeiten auf jeden Fall eine komplexe Sache.