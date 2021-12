Alvier «Wir kannten Matratzen nur dem Namen nach – unser Nachtlager war Laub in einem Sack»: Bettlaub war einst ein kostbares Gut Heute dient das im Herbst anfallende Laub vor allem dazu, den Akku-Laubbläser aus dem Baumarkt zu testen. Das war früher anders. Auch im Werdenberg wurde lange Buchenlaub gesammelt. Karl Horat Jetzt kommentieren 10.12.2021, 17.02 Uhr

Laubsammeltag in Betlis am Walensee im Jahr 1928. Bild: H. Brockmann-Jerosch

Laub war früher nicht einfach «Abfall», sondern fand noch Verwendung – und zwar nicht nur im Stall. Im St.Galler Rheintal wurde vereinzelt bis in die 1960er-Jahre hinein Bettlaub gesammelt und im Schlafzimmer als Unterlage verwendet. Eine solche wäre heute wohl der Albtraum jedes Matratzen-Testcenters. Vielerlei Federkernmatratzen haben diese inzwischen im Angebot – Schaumstoff, Latex- oder Kaltschaummatratzen.

Vor 200 Jahren ruhten Wohlhabende auf Rosshaarmatratzen, aus Haaren von Pferdeschweif und Mähnen. Pferde dafür gab es noch genug. Aber auch Schilf, Stroh, Holzwolle, Spreu, Wolle oder Federn wurden in die Schlafunterlagen gestopft. Ärmere schliefen auf einem Strohsack, oder auf einem mit Buchenlaub gefüllten Laubsack. Das Einsammeln von Buchenlaub als Schlafunterlage ist vor allem aus Gebieten mit Buchenwälder überliefert. Buchenblätter haben die Eigenschaft, weniger zu zerkrümeln als die dürren Blätter anderer Laubbäumen. Oft wurden aber auch noch Kastanienblätter dazugegeben – «wegen ihrer Federkraft».

Jeden Herbst wurde der Inhalt erneuert

Das Laub in den Leinensäcken wurde dann beim täglichen Bettenmachen jeweils etwas aufgelockert. Mit Hand und Arm konnte dazu durch einen seitlichen Schlitz in den Sack hineingelangt werden. Weil das Laub im Laufe des Jahres zusammenfiel und der zunehmend mehlige Inhalt in den Bettsäcken verklumpte und staubte, ist es verständlich, dass man jeden Herbst den Inhalt erneuern wollte. Das alte, zerbröselte Laub konnte noch als Streumaterial im Kuhstall verwendet werden, bevor es endgültig ausgedient hatte und auf dem Miststock landete.

Mit der «Laubkarte» der Gemeinde versehen, gings zum Lauben in den Buchenwald. Bild: Archiv

Anhand von volkskundlichen Beschreibungen von vor hundert Jahren – teilweise mit Schwarz-Weiss-Fotos dokumentiert – können wir uns ein gutes Bild vom Bettlauben machen. Jedes Jahr zogen Frauen, Männer und Kinder an trockenen Novembertagen los, mit Karren, Rechen, Säcken und Blachen auf, um dürres Buchenlaub zu sammeln. Vor dem Einfüllen in die Laubsäcke für ihre Betten wurde es aufs Sorgfältigste gereinigt und an der Sonne oder auf dem Ofen getrocknet und gedörrt.

Kinder halfen bei der Ernte mit

Die Familien der St. Galler Gemeinden Mels, Wangs und Sargans machten sich jeweils an trockenen Föhntagen auf in die Buchenwälder am Gonzen. Die «Bettanzüge» hatten sie dabei.

Die betagte Salomé Rohner-Hemmi schilderte im Jahre 1980 einem Radioreporter, wie das einst zu- und herging: «Hatte man im Buchenwald einen Platz, einen Hohlweg oder ein Ris – so nannten wir eine durchs Wasser geschaffene Wegfurche – gefunden, wo der Föhn viel Laub zusammengeblasen hat, konnte die Erntearbeit beginnen. Von allen Seiten wischten wir Kinder mit dem Besen aus Buchenzweigen das klingeldürre Buchenlaub zu einem grossen Haufen in der Mulde. Da wurden dann die Bettziechen gefüllt. Immer mehr dehnte und spannte sich die Hülle über den vielfarbigen Herbstsegen. Wir Kinder suchten zuvor sorgfältig alle Ästchen und ‹Igeli› – die stacheligen Buchenfrüchte – zu entfernen. Denn sonst ‹stüpften› diese einen in der Nacht.» Der Laubsack wäre dann trotz gutem Gewissen kein sanftes Ruhekissen gewesen. Die Mutter mahnte:

«Seid nicht liederlich beim Sackstopfen, sonst seid ihr selbst schuld, wenn ihr schon am Neujahr auf den blutten Brettern liegt.»

Um die Säcke prallvoll zu machen, wurden sie beim Füllen mehrmals mit den Füssen festgestampft, ehe sie mit grobem Zwirn zusammengenäht, über die steilen Halden hinabgerollt, bis zu den Karren getragen und anschliessend heimgefahren wurden.

So ein Laubtag war auch ein gesellschaftliches Ereignis: Hier der Abtransport der Laubsäcke. Bild: Archiv

Bürger der Ortsgemeinden durften Laub sammeln gehen

Der Senior Christian Tinner, geboren noch im 19. Jahrhundert, gab damals zu Protokoll:

«Wir kannten Matratzen nur dem Namen nach. Unser Nachtlager war Buchenlaub in einem Sack.»

«Da die Berggemeinden Sennwald, Frümsen und Sax sehr viel Buchenwaldungen hatten, konnte man, wenn man von einer dieser Ortsgemeinden Bürger war, in die betreffenden Waldungen Laub sammeln gehen; dies jedoch nur wenn ‹s’Looba› offen war, an den Tagen, an denen es die Behörde als erlaubt erklärt hatten. Als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, durfte ich eines heftigen Föhntages mit der Mutter und mit Andreas, meinem älteren Bruder, in das Laub am Frümsnerberg. Man konnte an solchen Tagen in gewissen Mulden metertief angehäuftes Laub antreffen, welches da vom Wind zusammengeweht worden war. Ich hatte die Aufgabe, die Ästchen und Reiser herauszulesen, während Mutter und Andreas so viel als möglich in Säcke füllten, die so gross waren, dass sie gerade in eine Bettstelle passten.»

Vorfreude auf die frische Bettunterlage

Lina Mathis-Vetsch erinnerte sich an die frisch gefüllte Schlafstatt:

«Wie freuten wir Kinder uns auf den Abend! Da gab es beim Zubettgehen keine Delle mehr; ein vollgestopfter Laubsack lag in unseren Betten. Wie war das ein Vergnügen, sich auf die prall gefüllten Säcke zu legen. Da musste man aufpassen, dass man nicht gleich wieder hinunter purzelte.»

«Unsere neue Unterlage fühlte sich warm an, es war herrlich auf einem Barchentleintuch darauf einzuschlafen. Im Winter hatten wir auch Barchentoberleintücher, eine Wolldecke und das Federbett. Dazu gab uns ein Kirschensteinsack, den wir aus dem warmen Ofenrohr holten, wohlige Wärme. Das war auch notwendig, hatten wir doch ungeheizte Schlafzimmer. Wenn es sehr kalt war, entstand über Nacht von unserem Atem Rauhreif am Oberleintuch. Trotz den Vorfenstern, die wir während der kalten Jahreszeit angebracht hatten, zierten am Morgen wunderschöne Eisblumen die Fensterscheiben, Kunstwerke des Winters, wie man sie heute nirgends mehr findet.»

Die Techniken waren unterschiedlich. Einige machten im Wald gleich die Originalfüllung – andere sortierten zuhause. Bild: Institut für Volkskunde Basel

Schulfreier Tag zum Bettlauben

Die Bedeutung des Laubsacks zu jener Zeit ist daran zu erkenne, dass Schulkinder sogar einen freien Tag zur Bettlaubgewinnung bekamen. Im Bezirk Werdenberg sollen ärmere Leute noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf Laubbetten geschlafen haben: Vereinzelt hätten Leute noch in den 1960er-Jahren Bettlaub gesammelt.

Das Schlafen auf Laub wurde schon im frühen 20. Jahrhundert seltener, als die ersten industriell hergestellten Matratzen auf den Markt kamen. Es waren die ärmeren Leute, Bauern und Arbeiterfamilien, die weiterhin Bettlaub sammelten, weil sie sich keine Matratzen leisten konnten. Für eine kinderreiche Familie war es schwierig, für alle Kinder eine Matratze kaufen zu können. Daher wurden oft zuerst nur die Betten der Eltern mit Matratzen ausgestattet. Wenn man es sich leisten konnte, wurden auch in den Kinderbetten die Laubsäcke durch Matratzen ersetzt.

Es deutet aber einiges darauf hin, dass das Einsammeln von Buchenlaub zum Beispiel im Rheintal bis vor wenigen Jahrzehnten gang und gäbe war.