Altersheim-Debakel in Sennwald: Die Gemeinde wird Strafanzeige gegen den ehemaligen Heimleiter und dessen Frau einreichen

Die Gemeinde Sennwald hat auf das Altersheim-Debakel, das im Februar 2019 öffentlich wurde, reagiert. Ziel war es, das «Forstegg» organisatorisch und finanziell so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu bringen. So wurde beispielsweise die erst seit Mitte 2018 bestehende Altersheimkommission durch Fachleute erweitert. Es kam auch zu Kündigungen, denn von 2014 bis 2018 war der Personalbestand in den Bereichen Küche und Hausdienst, nicht aber in der Pflege, stark ausgebaut worden. Das Altersheim Forstegg hat unterdessen mit Jeanette Mösli eine neue Heimleiterin. Ihr obliegt die operative Führung, also die eigentliche Heimleitung. Die Altersheimkommission ist für die strategischen und finanziellen Belange zuständig und die buchhalterischen Aufgaben wurden einem externen Büro anvertraut. Institutionalisiert ist auch das periodische Finanzcontrolling. Diese Entflechtung der verschiedenen Ebenen gab es vorher nicht. Ohne eine solche gegenseitige Kontrolle war der Fall Forstegg überhaupt erst möglich. (she)