Werdenberger Altersheime wollen trotz besonderer Gefährdung Besuche weiterhin erlauben

Die Alters- und Pflegeheime im W&O-Gebiet sind sich bewusst, dass die zweite Welle auch für sie zum Problem werden könnte. Bisher blieben sie aber von Coronafällen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern verschont.

Michael Braun 23.10.2020, 11.30 Uhr

Neu muss die Maske bereits vor dem Betreten des Gebäudes angelegt sein. Bild: Michael Braun

Wie gefährlich das Coronavirus in Alters- und Pflegeheimen sein kann, zeigte sich vor allem zu Beginn der Pandemie. So verstarben etwa im freiburgischen Siviriez nach einem Ausbruch in einem Altersheim sieben von 53 infizierten Personen. Das Risiko eines tödlichen Verlaufs ist gemäss Statistik des Bundesamts für Gesundheit vor allem für Senioren sehr hoch.