Azmoos - Tonnenschwerer 45 Jahre alter Transformator per Heli entsorgt

Finanzkontrolle «Vorgehensweise in den Jahren 2012 bis 2019 war ungeschickt»: Bus Ostschweiz AG äussert sich zu kritisierten Subventionsbezügen

Die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen hat bei der Bus Ostschweiz AG in Altstätten eine subventionsrechtliche Prüfung durchgeführt. Gemäss dieser soll das Unternehmen in den Jahren 2012 bis 2019 von Bund und Kanton zu hohe Subventionsbeiträge bezogen haben. Die Gewinne wurden in die Infrastruktur und die E-Mobilität investiert.