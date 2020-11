Alt St. Johann Schwerer Schlag für Jodelfreunde: Die Konzerte «Zäme johle» sind abgesagt Ob auf der Bühne oder auf den Sitzplätzen: Im Vorfeld des beliebten, jeweils in der Altjahrwoche stattfindende Anlass im Obertoggenburg, gab es zu viele Unsicherheiten. Schweren Herzens musste die Durchführung coronabedingt abgesagt werden. Adi Lippuner 27.11.2020, 11.58 Uhr

Ein Bild aus besseren Tagen: Jodler und Freunde der Jodelmusik müssen heuer auf die Konzerte in der Altjahreswoche verzichten. Bild: Adi Lippuner

Jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr treffen sich an zwei Abenden Jodelfreunde aus nah und fern in der katholischen Kirche in Alt St. Johann. Die beiden Konzerte «Zäme johle», der Jodelclubs Säntisgruess, Thurtal und dem Churfirstenchörli können sich über grossen Publikumsaufmarsch freuen.